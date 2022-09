Quais são os principais desafios das fintechs em 2023? Evento discute ecossistema

A nova edição do Fintouch, maior evento do calendário da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), começa nesta quarta-feira, 28, de forma presencial no Um Roof Top, em São Paulo. Com o tema “Desafios das fintechs em 2023”, a programação contará com a participação de nomes de referência nacionais e internacionais do ecossistema.

Fundada em 2016, a Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) possui mais de 500 associadas e tem como missão garantir que o maior número possível de fintechs se tornem realidade como negócio, além de fazer do Brasil uma referência em inovação no setor financeiro, passando a ser um fornecedor para o mundo de inovação disruptiva em finanças.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Além de inovação e tecnologias disruptivas, os painéis discutirão temas relacionados às novas regulações, oportunidades de negócios e internacionalização. A abertura contará com a presença do Presidente da CVM, João Pedro B. Nascimento, e um vídeo gravado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Dentre outros convidados estão:

Chefe de cibersegurança e tecnologia do Banco Central, Aristides Andrade Cavalcante Neto;

Superintendente de Inovação da Elo, Duda Davidovic;

CEO do Mercado Bitcoin, Reinaldo Rebelo;

Gerente Geral da Belvo do Brasil, Albert Morales;

Sócio da BTG Pactual, Marcos Xavier;

Diretor Executivo Global de Assuntos Regulatórios e Jurídicos do EBANX, Gilberto Martins;

Diretor de Credit Services da Serasa, Alex Franco;

CEO da Raketo, Fred Santoro, Investment Associate da Astella, Luiza Ulysséa;

Head de relacionamento e administração de fundos da Warren, Bruno Peroni;

Superintendente Jurídica da B3, Milena Forio;

Sênior Solutions Architect, da AWS, Paulo Aragão;

Um dos temas que serão destacados no evento é a regulação da criptomoeda para a economia, suas oportunidades e desafios trazidos e o que podemos esperar para os próximos anos para vários setores inclusive para o agronegócio como também o futuro do dinheiro e os impactos positivos do Open Payments - Iniciadores de Pagamentos, Open Finance, principalmente no que diz respeito às novas oportunidades vindas com a chegada da implementação do Pix e outras moedas digitais.

Neste ano, compõem o evento painéis divididos em três pilares principais:

Regulações

Negócios e Internacionalização

Inovação e Tecnologias Disruptivas.

Dentre os assuntos discutidos estão cenário e tendências para investimentos em fintechs, cibersegurança e as estratégias de proteção no ambiente digital, como também os avanços Legislativos e suas facilidades ao crédito, dentre outras.

VEJA TAMBÉM:

Fintech de crédito consignado recebe investimento de R$ 135 milhões liderado pelo BTG Pactual

Com sede em Salvador, empresários criam aceleradora de startups com foco no Nordeste

De tokenização de ativos imobiliários a cannabis: Grupo Bloxs abre captações inéditas