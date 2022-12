PSG terá empresa responsável pela NFL como agência comercial no Brasil

O Paris Saint-Germain tem nova parceira no Brasil. O clube francês e Effect Sport assinaram acordo comercial por novas frentes de negócios no país. Com isso, a agência passa a ser responsável pela comercialização de patrocínios regionais para o Brasil, incluindo ativações e visibilidade voltadas para a região.

Segundo dados da Nielsen Sports, o clube possui atualmente cerca de 62 milhões de fãs no país, com crescimento de 15% comparado a 2021. Além disso, é no Brasil onde está concentrada sua maior base de seguidores nas redes sociais em todo o planeta, incluindo a própria França.

As marcas interessadas em se associar ao clube europeu poderão ter acesso a um amplo e inovador pacote de direitos, que inclui uso de imagens coletivas de jogadores, captação de conteúdo exclusivo com o time profissional em Paris, ingressos e experiências VIPs em jogos do clube, acesso a camisas oficiais autografadas, realização de ações promocionais, participação de PSG Legends em eventos, além da publicação de posts em redes sociais oficiais e veiculação de mídia em canais digitais. Também é possível ter acesso a exposição de marca em placas de campo nos jogos do PSG em casa, com exibição nas transmissões para toda a América Latina, por meio de tecnologia de última geração.

Uma das maiores marcas globais da atualidade, o PSG tem longa história de conexão com o Brasil. Estrelas brasileiras vestiram com sucesso a camisa parisiense, como Ronaldinho Gaúcho, Raí, Thiago Silva, David Luiz, Daniel Alves, Leonardo, Lucas Moura, Nenê e Vampeta, além de Neymar e Marquinhos, que integram atualmente o elenco de superastros da equipe, ao lado de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Sergio Ramos e outros tantos.

“Como agência responsável por atender algumas das mais prestigiadas entidades esportivas internacionais no país, estamos orgulhosos de expandir nosso portfólio de clientes globais ao representar uma das marcas mais importantes do mercado esportivo mundial. Já temos algumas frentes de negócios abertas, e acreditamos que muito em breve poderemos anunciar o primeiro patrocinador oficial do PSG exclusivo para o Brasil”, explica o CEO da agência, Pedro Rego Monteiro.

“A visão conjunta é construirmos o business case mais bem-sucedido até hoje de um clube europeu no Brasil, alcançando o potencial comercial máximo do PSG. Nosso papel será de dar vida para esta visão, oferecendo sofisticadas soluções de patrocínio que atendam necessidades reais de grandes marcas, incluindo ativos voltados diretamente para a geração de negócios junto à comunidade de 62 milhões de fãs do clube francês por aqui”, completa o diretor geral da Effect Sport em São Paulo e responsável pela gestão do projeto, Felipe Soalheiro.

