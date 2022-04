Programa de fidelidade chega ao campo para conquistar os agricultores

Um estudo realizado pela Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização em parceria com a Locomotiva Instituto de Pesquisa mostra que cerca de 65% dos consumidores preferem comprar de marcas que ofereçam programas de fidelidade.

A facilidade, usada não só para conquistar a lealdade dos clientes mas também como forma de melhorar sua experiência, foi a estratégia usada pela Yara Brasil – marca líder mundial em nutrição de plantas – para fortalecer a relação com seus clientes: os produtores agrícolas.

“Nos últimos anos, adaptamos nossa atuação para nos aproximarmos cada vez mais de nossos consumidores, oferecendo atendimento diferenciado e soluções valiosas para cada perfil”, explica Lucied Manduca Marques, diretora de marketing da Yara Brasil.

Como funciona O Boa Colheita Produtores Rurais

funciona da seguinte maneira: ao comprar insumos Yara por meio dos canais parceiros da marca, como cooperativas, revendas, representantes comerciais, consultores de vendas ou pelo e-commerce, o participante deve cadastrar seus cupons fiscais na plataforma Orbia.

O produtor recebe 1 ponto a cada R$ 25 gastos na compra de produtos diferenciados e tradicionais Yara. A mesma pontuação é alcançada a cada R$ 5 consumidos em produtos Premium, como YaraLiva, YaraRega, YaraBela e YaraMila; ou a cada R$ 1 gasto na linha YaraVita.

As notas fiscais emitidas a partir de janeiro de 2022 podem ser inscritas na plataforma, com um limite para cadastro de até 90 dias. Já as compras de produtos Yara realizadas dentro da Orbia renderão pontos automaticamente. “Quanto maior o valor agregado de nossas soluções nutricionais, maior a quantidade de pontos gerados”, explica Lucied.