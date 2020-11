Procon multa Ambev em R$ 10 milhões por vender Skol Beats sem validade

O Procon-SP anunciou nesta quinta-feira que multou em 10,25 milhões de reais a cervejaria Ambev por vender a bebida Skol Beats sem informar o prazo de validade.

O órgão alegou que produtos colocados à venda devem conter prazo de validade, exigência prevista no Código de Defesa do Consumidor e essencial para a saúde e segurança do consumidor.

“A multa foi estimada com base no porte econômico da empresa, na gravidade da infração e na vantagem obtida, conforme determina a legislação”, afirmou o Procon-SP.

Consultada, a Ambev afirmou que não comenta casos em andamento.