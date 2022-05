Premiação oferece € 40 mil para startups latinas irem para o exterior

Nesta segunda-feira, 16, encerram-se as inscrições para o LatAm Edge Award 2022, prêmio da consultoria inglesa Latam ScaleUP voltado para startups latino-americanas que querem se internacionalizar e expandir suas operações para a Europa.

Este ano, podem participar startups de sete categorias: Agritech, Biotech, Cleantech, Fintech, Health Tech, Smart Cities e Social Impact, com faturamento ou investimentos entre U$ 500 mil e U$ 2 milhões por ano. No dia 23 de maio, serão anunciadas as 21 finalistas escolhidas por um júri latino-americano, sendo três por categoria.

No final, serão escolhidos sete vencedores, um por categoria, que ganharão como prêmio uma consultoria em marketing e relações públicas, além de conexão com potenciais investidores e parceiros no Reino Unido e na Europa. No total cada vencedor ganhará o equivalente a 40 mil euros em serviços.

Em 2019, última edição do prêmio, 151 scale-ups de 19 grandes cidades de 11 países da América Latina se inscreveram para participar da premiação. A vencedora foi a brasileira PlataformaVerde, software que utiliza blockchain para gestão de todas as etapas do descarte de resíduos industriais.

Na edição 2022 da LatAm Edge Award entre os apoiadores estão a Birmingham Enterprise Community (BEC), organização sediada em Birmingham (UK), a capital regional de startups do Reino Unido, o Centre for Entrepreneurs, que apoia uma comunidade global de empreendedores, além de empresas como Liga Ventures e Movile. Os interessados devem se inscrever por meio deste link.

