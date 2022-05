Em rodada liderada pela Yamaha, Verge Ag recebe aporte de R$ 37,6 mi

A Yamaha, por meio do seu fundo de corporate venture capital, liderou uma rodada de R$ 37,6 milhões ( aproximadamente US$ 7,5 milhões) na Verge Ag, agritech que utiliza inteligência artificial para aumentar a eficiência no campo. Além da Yamaha, o investimento também contou com os fundos SP Ventures, a Fall Line Capital e a Artesian. A SP Ventures e a Fall Line Capital já haviam investido na Verge no ano passado.

Com sede em Lethbridge, no Canadá, a Verge Ag está desenvolvendo o primeiro software interativo para gestão de operações agrícolas com inteligência artificial (IA). Por meio da plataforma, chamada de Launch Pad, os agricultores conseguem administrar remotamente a movimentação de equipamentos agrícolas.

“Com a ferramenta da Verge que os produtores conseguem simular diversos cenários para chegar em operação mais eficientes, com redução no consumo de diesel e insumos, menos compactação de solo, economia de tempo, entre outras vantagens para reduzir custos”, diz Ariadne Caballero, Partner da SP Ventures, responsável pela operação.

A solução já foi usada em países da América do Norte, América Latina e Austrália. Segundo a Verge, os produtores de plantações de cultivo extensivo (como soja e milho) conseguiram aumentar a lucratividade com o uso do Launch Pad.

“A rodada Série A permitirá a expansão do Launch Pad nos nossos principais mercados, incluindo EUA, América Latina, União Europeia e Austrália”, diz Ryan Johnson, CEO da Verge. A startup, que também tem operações no Brasil, também pretende usar o montante para aumentar o time brasileiro.

O investimento na Verge é mais um de uma série que a Yahama vem fazendo em startups do setor agrícola. Em março, a fabricante de motocicletas também liderou um aporte na brasileira ARPAC, de drones para o campo.

De acordo com Nolan Paul, sócio e líder global de AgTech da Yamaha Motor Ventures, este investimento reforça a tese da empresa de que as tecnologias de agricultura de precisão são importantes para um futuro sustentável para a agricultura.

“A convergência de equipamentos agrícolas, automação e soluções digitais são necessárias para cultivar mais alimentos de forma mais sustentável e com menos recursos”, afirma o executivo.