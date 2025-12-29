Por que repetir a mesma mensagem é essencial para vender mais

Criar uma boa mensagem é importante. Repeti-la, mais ainda.

Para a investidora Monique Evelle, um dos erros mais comuns de empreendedores é achar que o cliente entendeu o recado na primeira vez.

No Choque de Gestão, reality show de negócios da EXAME, a investidora chamou atenção para a falta de consistência na comunicação de Vanessa Lucian, fundadora da Noiva no Civil.

A marca de vestidos de noiva a preços acessíveis está estagnada e enfrenta dificuldade para crescer. A dica de Monique é comunicar melhor o que vende para os clientes.

Isso porque, apesar de ter uma história forte e um propósito claro, a marca não deixa isso evidente nos seus principais pontos de contato.

“A gente tem vergonha de falar a mesma coisa”, afirma Monique. “Mas precisa comunicar várias vezes até a pessoa entender, e tá tudo bem”.

O resultado da falta de repetição é uma comunicação fragmentada, que muda o tempo todo e não fixa nenhuma mensagem na cabeça do cliente.

Na prática, essa inconsistência aparece em diferentes frentes do negócio. A fachada da loja não deixa claro o posicionamento da marca. As redes sociais mudam de discurso com frequência. No atendimento, a proposta não se repete da mesma forma.

Cada ponto de contato comunica algo diferente — e, juntos, não constroem uma mensagem reconhecível.

Para a investidora, marcas se constroem a partir da repetição. O cliente precisa ouvir a mesma promessa várias vezes antes de reconhecê-la, confiar nela e associá-la à empresa. “Recorrência supera talento”, afirma.

A consequência é direta: o cliente não cria memória de marca. Ele entra, olha, compara e vai embora sem entender o que torna aquela empresa diferente da concorrente. Sem uma mensagem clara e repetida, a escolha vira conveniência.

No varejo, essa repetição significa manter coerência entre loja física, redes sociais, site e atendimento. Não basta ter um bom discurso — é preciso sustentá-lo de forma consistente.