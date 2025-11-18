Negócios

O plano de Monique Evelle para resgatar uma loja de vestidos de noiva

No novo episódio do Choque de Gestão, Vanessa Lucian encara os desafios do varejo com suas lojas de vestidos de noiva no civil

Choque de Gestão: Monique Evelle orienta Vanessa Lucian, fundadora do Noiva no Civil (Leandro Fonseca /Exame)

Daniel Giussani e Isabela Rovaroto

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 08h01.

Crescer rápido é o sonho de muitos empreendedores. Manter o ritmo, porém, é a parte difícil.

No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, a Noiva no Civil, rede especializada em vestidos de noiva e festa criada pela baiana Vanessa Lucia, vive o desafio de reorganizar o negócio após uma expansão acelerada. Quem entra em cena para ajudar é a investidora e empreendedora Monique Evelle.

A história de Vanessa começou cedo. Aos 20 anos, em plena pandemia, ela enxergou uma brecha onde muitos só viam crise: embora festas estivessem canceladas, casamentos no civil continuavam acontecendo. Ela decidiu atacar esse nicho e, em 2020, nasceu a Noiva no Civil.

O impacto foi imediato. Primeiro vieram as vendas online, depois a loja física em Santo André e, na sequência, uma unidade na rua das noivas, em Osasco.

Cinco anos depois, o crescimento desacelerou e as dores típicas do varejo ficaram mais evidentes. Vanessa toca a operação sozinha, do marketing ao financeiro, passando por fornecedores, criação de modelos e atendimento. Além da sobrecarga, o custo para atrair clientes aumentou e o engajamento nas redes caiu.

“Quando comecei, fazia dancinhas e chamava atenção. Agora todo mundo faz. Está difícil se destacar”, diz a empreendedora.

É nesse cenário que Monique Evelle chega para o diagnóstico. Logo na entrada da loja, a investidora pediu para voltar à calçada. Contou uma, duas… quinze lojas similares.

“Por que eu escolheria a sua? Precisamos pensar em diferenciação”, afirma no episódio. Ao entrar, outro choque: mais de  1.000 SKUs no estoque. “É muita coisa. Precisa cortar o que for desnecessário.”

Por fim, Monique reforça a importância de criar uma linha editorial clara, algo que mostre por que a Noiva no Civil não é só mais uma loja do corredor. “As pessoas não compram apenas um vestido. Elas compram uma narrativa”, diz.

O episódio deixa três lições fundamentais e válidas para qualquer PME tentando transformar uma boa ideia em um negócio duradouro: foco no que diferencia, disciplina na gestão do estoque e comunicação de marca consistente.

Veja o novo episódio do Choque de Gestão

yt thumbnail
