O plano de Monique Evelle para resgatar uma loja de vestidos de noiva

Crescer rápido é o sonho de muitos empreendedores. Manter o ritmo, porém, é a parte difícil.

No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, a Noiva no Civil, rede especializada em vestidos de noiva e festa criada pela baiana Vanessa Lucia, vive o desafio de reorganizar o negócio após uma expansão acelerada. Quem entra em cena para ajudar é a investidora e empreendedora Monique Evelle.

A história de Vanessa começou cedo. Aos 20 anos, em plena pandemia, ela enxergou uma brecha onde muitos só viam crise: embora festas estivessem canceladas, casamentos no civil continuavam acontecendo. Ela decidiu atacar esse nicho e, em 2020, nasceu a Noiva no Civil.

O impacto foi imediato. Primeiro vieram as vendas online, depois a loja física em Santo André e, na sequência, uma unidade na rua das noivas, em Osasco.

Cinco anos depois, o crescimento desacelerou e as dores típicas do varejo ficaram mais evidentes. Vanessa toca a operação sozinha, do marketing ao financeiro, passando por fornecedores, criação de modelos e atendimento. Além da sobrecarga, o custo para atrair clientes aumentou e o engajamento nas redes caiu.

“Quando comecei, fazia dancinhas e chamava atenção. Agora todo mundo faz. Está difícil se destacar”, diz a empreendedora.

É nesse cenário que Monique Evelle chega para o diagnóstico. Logo na entrada da loja, a investidora pediu para voltar à calçada. Contou uma, duas… quinze lojas similares.

“Por que eu escolheria a sua? Precisamos pensar em diferenciação”, afirma no episódio. Ao entrar, outro choque: mais de 1.000 SKUs no estoque. “É muita coisa. Precisa cortar o que for desnecessário.”

Por fim, Monique reforça a importância de criar uma linha editorial clara, algo que mostre por que a Noiva no Civil não é só mais uma loja do corredor. “As pessoas não compram apenas um vestido. Elas compram uma narrativa”, diz.

O episódio deixa três lições fundamentais e válidas para qualquer PME tentando transformar uma boa ideia em um negócio duradouro: foco no que diferencia, disciplina na gestão do estoque e comunicação de marca consistente.

Empresas que querem participar dos próximos episódios podem se inscrever aqui.

Veja o novo episódio do Choque de Gestão