Por que a Bobbie Goods é a prova de que criar com o que você tem funciona

A Bobbie Goods começou de forma simples: a artista Abbie Goveia compartilhava seus desenhos e cartazes nas redes sociais. Sem grandes investimentos ou uma estrutura elaborada, ela fez o possível com o que tinha e virou uma marca viral. 

Mas o que parecia apenas uma produção artesanal se transformou em um case de construção de marca e comunidade que conquista cada vez mais espaço.

Segundo Hugo Cavalari, especialista em marketing digital, o segredo da marca está em algo que o digital exige, mas poucas marcas conseguem entregar de forma verdadeira: bastidores. 

‚ÄúEla come√ßou mostrando o processo criativo de forma org√Ęnica, sendo ela mesma. E isso gera identifica√ß√£o. A rede social pede isso: mostrar o como, n√£o s√≥ o pronto‚ÄĚ, destaca o especialista em marketing.¬†

Ao convidar o p√ļblico a acompanhar o processo, a artista transformou seguidores em f√£s ‚ÄĒ e, ap√≥s isso, em consumidores.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Mostrar o processo é gerar conexão

O sucesso da Bobbie Goods vai além dos traços preto e branco do desenho. A marca soube construir laços emocionais com quem a acompanha. 

"O ser humano tem apego √† nostalgia, ele reinventa o velho. E desenhar com caneta, colorir, lembrar da inf√Ęncia‚Ķ tudo isso faz parte de um imagin√°rio coletivo que a marca resgatou com intelig√™ncia" Hugo Cavalari, especialista em marketing digital

Essa dimens√£o nost√°lgica, que remete a cadernos de colorir e atividades infantis, √© tamb√©m um pilar do branding atual. ‚ÄúEla entendeu que nostalgia n√£o √© apenas uma est√©tica, √© comportamento. E quando voc√™ traz isso para o digital, cria pertencimento‚ÄĚ, explica o especialista.

Com isso, a marca se encaixa perfeitamente em uma tend√™ncia maior: consumidores querem experi√™ncias afetivas, n√£o apenas produtos. E marcas que entregam esse sentimento ganham espa√ßo de forma org√Ęnica, mesmo come√ßando do zero.

Criar, conectar e expandir

Ao invés de se limitar ao universo das artes visuais, a artista Abbie Goveia expandiu com inteligência. Lançou cadernos, livros de colorir e uma linha autoral de produtos, sem perder sua essência.

"Ela não ficou presa à ideia de que artista só vende arte. Ela entendeu o momento certo da marca e ampliou o portfólio com coerência e criatividade"Hugo Cavalari, especialista em marketing digital

‚ÄúDiversificar o portf√≥lio permite ampliar o reconhecimento da marca e alcan√ßar novos p√ļblicos. Marcas como a Cimed, por exemplo, entenderam isso. Sa√≠ram do rem√©dio e entraram em outras categorias para aumentar a penetra√ß√£o no mercado. A Bobbie fez o mesmo, dentro do universo dela.‚ÄĚ, afirma o especialista.

No fim, a Bobbie Goods prova que é possível começar com pouco, desde que se tenha autenticidade, sensibilidade para contar histórias e coragem para crescer quando o tempo certo chegar.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance



Seja qual for o tamanho da empresa ou o est√°gio da sua carreira, acompanhar ‚ÄĒ e aplicar ‚ÄĒ as tend√™ncias do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorr√™ncia.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conte√ļdo, que soma 3 horas de dura√ß√£o, est√° distribu√≠do em quatro aulas 100% online (sendo a √ļltima delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos te√≥ricos e pr√°ticos. O investimento √© de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga