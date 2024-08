A pesquisa Quaest encomendada pela TV Globo e divulgada na noite desta segunda-feira, 26, indica que o atual prefeito e candidato à reeleição Dr. Furlan (MDB) lidera com 91% das intenções de voto na eleição para prefeitura de Macapá. Os candidatos Aline Gurgel (Republicanos), Patrícia Ferraz (PSDB) e Gilvam Borges (Avante) aparecem empatados no segundo lugar, com 2% das intenções de voto cada.

Pela margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados com Paulo Lemos (PSOL), que somou 1%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa. Os indecisos somaram 1%, assim como os brancos, nulos e os que não irão votar.

Intenções de voto em Macapá:

Dr. Furlan (MDB): 91%

Aline Gurgel (Republicanos): 2%

Patrícia Ferraz (PSDB): 2%

Gilvam Borges (Avante): 2%

Paulo Lemos (PSOL): 1%

Gianfranco (PSTU): 0%

Jairo Palheta (PCO): 0%

Sharon Braga (Novo): 0%

Não sabe: 1%

Branco/nulo/não vai votar: 1%

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

Espontânea e rejeição

Dr. Furlan também lidera isolado a preferência eleitoral na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. O atual prefeito é mencionado por 69% e Aline Gurgel por 1%. Todos os outros três candidatos não foram citados. Os indecisos somaram, contudo, os outros 30%.

O instituto aponta ainda que o emedebista é o nome mais conhecido e com menor rejeição. Já 69% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Gilvam Borges. Patrícia Ferraz está em segundo, com 48% de rejeição. Os candidatos são seguidos por Aline, com 38%; Gianfranco, com 33%; Jairo Palheta, 26%; Paulo Lemos, 21% e Sharon Braga, com 11%. Dr. Furlan tem apenas 5% de rejeição.

A gestão do prefeito é avaliada positivamente por 96% e considerada regular por 4%.Não há menções negativas, de acordo com a pesquisa.

O levantamento foi registrado no TSE como AP-00095/2024 e realizou 704 entrevistas entre entre os dias 23 e 25 de agosto. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para um nível; de confiança de 95%.