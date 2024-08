Red Balloon lança escola bilíngue de educação infantil e anuncia modelo de franquia 2 em 1

Depois de lançar o English Program, um conceito inédito no Brasil ancorado em um modelo de ensino flexível e adaptável às necessidades de aprendizagem de cada aluno, a Red Balloon anuncia agora a sua entrada no mercado de ensino regular com Educação Infantil Bilíngue para crianças de 2 a 5 anos.

A Red Balloon Bilingual School – primeira escola bilíngue da rede – começará a funcionar a partir de 2025 em uma unidade-modelo no bairro dos Jardins, em São Paulo. A lista de espera está disponível neste link.

Novo modelo de franquia

Com a novidade, a Red Balloon passa a disponibilizar um modelo de franquia 2 em 1, com duas escolas em um só espaço – uma voltada para a educação infantil, e outra ao “curso livre” para ensino do inglês.

“Entrar no mercado de ensino regular sempre foi o caminho natural, nossa metodologia nunca se restringiu apenas ao ensino de inglês. Foram dois anos planejando essa mudança, agora anunciamos um modelo de negócio sustentável e por meio do qual será possível aproveitar ao máximo a estrutura das escolas”, explica Daniela Villela, CEO da Red Balloon.

Com dez contratos já assinados, as obras para as novas unidades 2 em 1 da Red Balloon já começaram. Nos próximos dois anos, o novo modelo de franquia estará presente em: São Paulo (Butantã e Ipiranga), Granja Viana, Indaiatuba, Recife, Jundiaí, Salvador, Uberlândia e Niterói.

"Antes mesmo da inauguração da nossa flagship nos Jardins, já assinamos dez contratos. Isso só foi possível porque temos um modelo de negócio sólido e lucrativo, e oferecemos uma experiência de aprendizagem significativa que forma integralmente crianças e adolescentes há 55 anos. A Red Balloon tem uma marca que é sinônimo de resultados consistentes no ensino da língua inglesa. Tudo isso reflete na avaliação do NPS de nossas famílias de +82. É com esse legado que entramos no mercado de escolas regulares", conta Daniela.

1 /4 Método Oxford: escola será a primeira no Brasil a trabalhar com o currículo internacional de Oxford no ensino de inglês (BRU_5464)

2 /4 Red Balloon Bilingual School: educação infantil atenderá crianças de 2 a 5 anos. (BRU_5658)

3 /4 Extensão de casa: escola continua focada no bem-estar e no acolhimento da criança. (BRU_5397)

4/4 2025: funcionamento do novo modelo começa no próximo ano. (BRU_5412 (1))

Quanto custa uma franquia da Red Balloon

Segundo a empresa, todos os novos franqueados que aderirem à marca Red Balloon contarão com o modelo 2 em 1. O investimento inicial para uma unidade fica em torno de R$ 2 milhões.

A expectativa é garantir um crescimento exponencial da margem operacional (percentual de lucro a partir da receita bruta) das franquias, chegando a 30% no terceiro ano de operação.

Das 72 escolas da rede, 15% aderiram ao modelo 2 em 1 já em 2025. Com isso, elas passarão a preencher o horário da manhã, que muitas vezes ficava vazio, já que cerca de 70% dos alunos da Red Balloon estudam no ensino regular pela manhã e fazem o inglês como atividade extracurricular à tarde.

“A estratégia é trazer robustez para os franqueados, otimizando custos e gerando mais receita e mais possibilidades. Não estamos migrando para um modelo de escola regular bilíngue. Estamos acrescentando mais um negócio, juntando dois pilares em um só e atendendo a públicos distintos”, explica Daniela.

Uma extensão de casa

A Red Balloon Bilingual School será a primeira escola brasileira a trabalhar com o currículo internacional de Oxford no ensino de inglês. A escolha de Oxford se deu pela sinergia com a proposta pedagógica da Red Balloon, que continua focada no bem-estar e no acolhimento da criança.

“Queremos oferecer um ambiente estruturado, mas que funcione como uma extensão de cada casa. A nossa proposta continua a ser centrada no aluno, como sempre fomos nesses 55 anos”, diz Daniela.

Com o lançamento do novo modelo de franquia, a expectativa da Red Balloon é dobrar a quantidade de unidades e levar o método de ensino a lugares onde a marca, distribuída hoje em 13 estados, ainda não alcançou.