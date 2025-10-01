Plano&Plano se destaca em Imobiliário e Construção Civil no ranking da EXAME

A Plano&Plano, incorporadora e construtora de São Paulo, foi a segunda colocada na categoria Imobiliário e Construção Civil no ranking da premiação Melhores e Maiores 2025 da EXAME.

O destaque é resultado de uma atuação com foco em empreendimentos voltados para uma moradia acessível na Grande São Paulo, onde há grande déficit habitacional, aliado a um planejamento estratégico que inclui eficiência operacional, inovação e foco no cliente.

A empresa lançou R$ 3,9 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e R$ 3,4 bilhões em vendas líquidas em 2024. Nos últimos 12 meses, medidos no final do segundo trimestre de 2025, lançou quase R$ 5 bilhões em VGV. E os resultados positivos não são novidade. Nos últimos cinco anos, a Plano&Plano apresentou uma média de crescimento anual de 38,1% em vendas líquidas, multiplicando em 3,4 vezes seu tamanho.

“Entregamos esses resultados por meio de um planejamento estratégico de longo prazo, capacidade técnica e propósito, atendendo um mercado com alta demanda – produzimos lares para famílias que estão comprando o primeiro, e talvez o único, imóvel da vida”, justifica João Hopp, CFO da Plano&Plano.

Expansão garantida

Desde o início de sua operação, já foram entregues 67 mil imóveis. Atualmente, há 65 canteiros em atividade em São Paulo, com 40 mil unidades em construção. Seu banco de terrenos, em fase de projetos e aprovações, engloba 127 mil unidades para construção nos próximos anos, com um potencial de vendas de R$ 32 bilhões.

“Nosso banco de terrenos é o maior da Grande São Paulo, o que reforça nosso apetite e potencial para continuarmos crescendo”, afirma Hopp. “Essa especialização faz com que sejamos muito eficientes em analisar projetos. Em 2024, das 1,5 mil ofertas de terrenos, compramos apenas 25, apenas as melhores oportunidades com foco no que é melhor para o cliente.”

Os resultados refletem também no bolso dos acionistas. Listada na bolsa desde setembro de 2020, em sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), sua ação foi lançada a R$ 9,40. Hoje, está cotada por volta de R$ 17,20. Além do ganho de capital, foram distribuídos mais de R$ 400 milhões em dividendos para os acionistas até o momento. Das incorporadoras e construtoras, a Plano&Plano é a sétima empresa mais valorada no mercado de capitais.

E o prêmio Top Imobiliário 2025, que reconhece as principais empresas do mercado imobiliário, elegeu a Plano&Plano como a maior construtora, a segunda maior incorporadora e a terceira maior empresa de vendas imobiliárias (mesmo só vendendo produtos próprios) na Grande São Paulo.

Segmentação

Dos lançamentos e vendas dos últimos 12 meses em São Paulo, a empresa foi responsável por aproximadamente 20% do mercado voltado para o segmento de baixa renda. Desse total, quase 80% são para as faixas 1 (renda familiar até R$ 2,85 mil), 2 (até R$ 4,7 mil) e 3 (até R$ 8,6 mil) do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O restante é direcionado para o médio (faixa 4, com renda familiar até R$ 12 mil) e médio alto.

Há nove anos, a Plano&Plano decidiu mudar seu foco do produto, para foco do cliente. Hoje, há comitês multidisciplinares que decidem como melhor atender o cliente e facilitar sua jornada de compra. “Nossas decisões precisam estar voltadas para a visão do cliente. Buscamos soluções relevantes que facilitem sua vida”, aponta o CFO.

Inovações

A empresa disponibiliza um software de gestão do condomínio que ajuda na manutenção preventiva e na performance dos equipamentos do prédio, além de realizar visitas de engenheiros para acompanhar o funcionamento do condomínio.

Ela também lançou imóveis sem vagas para carros, entregando um produto mais em conta para o cliente, em locais bem servidos de transporte público. E a especialização em alvenaria estrutural permitiu o lançamento de apartamentos a um custo adequado para clientes de baixa renda.

Já a tecnologia da informação permitiu aumentar a produtividade em procedimentos internos e no relacionamento com o cliente, como iniciativas de inteligência artificial na jornada de aquisição do produto, para ajudar o corretor a entender o programa Minha Casa, Minha Vida e na cobrança dos clientes. Hoje, aproximadamente 50% das vendas da empresa vêm de iniciativas digitais.

Este ano, o game Apê Grátis, criado para simplificar o processo de compra de um imóvel, ganhou a categoria Solução Inovadora de Marketing do Effie Awards Brasil 2025.

Os clientes parecem aprovar as iniciativas. Em 2024, o resultado do Net Promoter Score (NPS) foi 77 (nível de excelência). O NPS faz parte da composição da remuneração variável de 100% dos colaboradores.

A empresa também é a mais bem ranqueada no segmento de baixa renda no Reclame Aqui. Nos últimos dois anos, tem recebido de forma consistente o selo RA 1.000, que demonstra excelência no atendimento ao cliente.

Uma só cultura

Em constante crescimento, a empresa precisa aumentar frequentemente seu quadro de colaboradores. Hoje, são 1.266 diretos e mais 3.204 indiretos. Assim, há a preocupação em transmitir a cultura e os valores da empresa para todos, sem desvios.

“Nossa principal bandeira é ser uma empresa admirável. Isso significa que todos os stakeholders devem entender (e contribuir) que nosso trabalho é admirável”, aponta Hopp. “Dar resultados financeiros é uma premissa para existirmos, mas a forma como fazemos é completamente diferente.”

Entre os valores da companhia estão: propósito, colaboração, evolução contínua, transparência, relações de valor e impactos admiráveis. Eles se refletem nas ações da Plano&Plano em ESG.

Na frente ambiental, a Plano&Plano faz uso da economia circular nas obras e prega transparência total nos canteiros. Um painel de controle público mostra o consumo de água e energia em cada obra. A empresa também publica relatório de sustentabilidade anual.

No social, além de campanhas de doação de cestas básicas (em 2025, foram doadas mais de 130 toneladas de alimentos), foi formalizado o Instituto Plano&Plano, com foco na transformação social por meio da educação. “Temos parceria com três escolas estaduais na região metropolitana de São Paulo e oferecemos apoio físico, treinamos professores e diretores e acompanhamos a performance delas ao longo dos anos”, explica o CFO.

Com uma trajetória de crescimento acelerado e investimentos consistentes em inovação, sustentabilidade e impacto social, a Plano&Plano reforça sua estratégia de longo prazo. “Estamos preparados para continuar contribuindo para a redução do déficit habitacional e transformar o acesso à moradia em um caminho mais inclusivo para milhares de famílias”, conclui Hopp.