Pix no crédito: veja como funciona – e como aproveitar essa opção na Black Friday

A Black Friday já é uma das datas mais relevantes para o varejo. Em 2023, movimentou R$ 113,4 bilhões no estado de São Paulo, segundo dados da Fecomercio SP. O Natal, principal época para o varejo, para efeito de comparação, vendeu R$ 126 bilhões no ano passado.

Para este ano, as perspectivas são ainda melhores. Entre os 1.500 entrevistados na pesquisa Comportamento de compra e tendências para a Black Friday 2024, realizada pela Opinion Box e pela Dito, cerca de 43% dizem que vão gastar mais do que em 2023. Outros 36% disseram que vão gastar o mesmo, e 12% ainda não sabem.

O levantamento mostrou, ainda, que 68% dos entrevistados realizam pesquisas antes de fechar um pedido, seja sempre, seja frequentemente, seja às vezes. Nesse sentido, algo que muitas vezes faz o consumidor tomar uma decisão de compra é o tamanho do desconto oferecido.

Pix no crédito

Não à toa, muitas lojas como Americanas e Magalu concedem descontos que podem chegar a até 20% quando o cliente decide fazer o pagamento no Pix, à vista. Isso é uma possibilidade porque, nessa modalidade de pagamento não incidem as taxas das operadoras de maquininhas de cartão para o varejista.

Um levantamento feito pela consultoria GMattos a pedido do Seu Dinheiro mostra que, para cada produto vendido e pago por Pix, a loja paga de taxa, em média, 0,33% do produto. Já no cartão de crédito, a taxa paga pelo lojista costuma passar dos 2%.

Apesar das vantagens, nem todo consumidor consegue pagar suas compras da Black Friday à vista, no Pix. Pensando nisso, o Banco PAN lançou, em março deste ano, uma novidade que permite ao seu correntista pagar uma compra com Pix sem ter saldo na conta bancária.

Parece estranho, mas a modalidade Pix no crédito é uma operação muito simples, como explica Karina Homma, especialista na área de empréstimos do Banco PAN: “O cliente utiliza o limite do cartão de crédito para realizar o pagamento via Pix”, diz. “A quantia é transferida instantaneamente para a conta do destinatário, enquanto o valor é cobrado na fatura do cartão.”

O principal benefício da modalidade é proporcionar um fôlego financeiro extra para quem deseja aproveitar os descontos sem comprometer o saldo imediato da conta bancária. A opção é feita no app do banco, na hora do pagamento por Pix.

Como funciona o Pix no crédito

Para usar o Pix no crédito, o cliente do Banco PAN precisa ter uma conta corrente ativa e um cartão de crédito com limite disponível para a compra. Homma esclarece que a funcionalidade já vem disponível para esses perfis.

Essa inovação, além de viabilizar que clientes sem saldo em conta aproveitem as ofertas da Black Friday com os descontos da compra à vista, também permite manter um saldo maior na conta para futuras compras, usando apenas o limite do cartão.

Além disso, o Banco PAN oferece a opção de parcelamento em até 12 vezes para o Pix no crédito. Vale saber, no entanto, que essa modalidade inclui a cobrança de taxas, conforme o número de parcelas.

Segundo Homma, o Pix no crédito vem se tornando cada vez mais popular entre os meios de pagamentos para os clientes do Banco PAN. “Em período de alta demanda como na Black Friday, nossa expectativa é alavancar ainda mais essa opção de pagamento.”