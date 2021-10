Petrobras quer vender fatia de 20% detida em empresa no Golfo do México

Petrobras informou nesta segunda-feira que iniciou o processo de venda da totalidade da participação de 20% detida por subsidiária na empresa MP Gulf of Mexico, detentora de campos offshore no Golfo do México.

A empresa MP Gulf of Mexico é uma joint venture com participação de 80% da Murphy e 20% da Petrobras America, criada em outubro de 2018, com o aporte de todos os ativos de petróleo e gás natural em produção no Golfo de ambas as empresas.

A companhia possui participação como operadora ou não-operadora em 14 campos offshore no Golfo do México.

A parcela da Petrobras da produção dos campos, no 1º semestre de 2021, foi de 11,3 mil bpd de óleo equivalente.