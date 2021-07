Petrobras levanta R$ 11 bi com venda de fatia na BR Distribuidora

A Petrobras levantou 11,36 bilhões de reais com a venda de sua participação na BR Distribuidora, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

A oferta secundária de ações foi precificada a 26 reais por papel da distribuidora, com um desconto de 2,5% em relação ao valor de fechamento desta quarta-feira.

