PDG Incorporadora apresenta sua nova marca: a ix. Incorporadora

A PDG Incorporadora – subsidiária integral da empresa de capital aberto PDG Realty (PDGR3) – passa agora a se chamar ix. Incorporadora. O anúncio vem acompanhado de uma nova fase da companhia, que após um processo de reestruturação volta ao mercado imobiliário com um reposicionamento estratégico.

Fazem parte da nova proposta de valor que a ix. Incorporadora traz ao mercado a combinação entre o uso intensivo da tecnologia e a visão holística do ciclo do negócio. O objetivo é um só: oferecer a melhor experiência, seja ela na escolha, seja na aquisição, seja na manutenção de um imóvel. “Queremos que essa jornada seja simples, agradável, inovadora e transparente”, diz Augusto Reis, presidente do Grupo PDG.

Um olhar para o futuro

Ao longo de sua trajetória de quase duas décadas, a incorporadora, que nasceu como braço imobiliário de um grande banco de investimentos, lançou 709 projetos, que juntos somaram 155 mil unidades imobiliárias.

No entanto, após um período de grande expansão, a empresa passou por momentos de dificuldades econômico-financeiras, que culminaram com um pedido de recuperação judicial, no início de 2017. Agora fortalecida e de olho nas tendências do mercado imobiliário e nas necessidades de seus clientes, a ix. Incorporadora pretende aproveitar o know-how obtido durante sua trajetória e no período restritivo, para expandir e alavancar os negócios. “Com a equipe que temos e com os aprendizados que tivemos, vamos ter uma empresa com grande diferencial no mercado”, garante Reis.

Lançamentos de imóveis

O mercado pode esperar, junto com a chegada da ix. Incorporadora, o tão aguardado retorno dos lançamentos. “Vamos focar nos empreendimentos residenciais, principalmente na cidade de São Paulo”, antecipa Reis. Ainda assim, ele não descarta que a incorporadora aproveite as oportunidades, sejam elas na Grande São Paulo, sejam no interior da capital.

O primeiro lançamento será feito até o final deste ano. “É um empreendimento pequeno, em terreno nosso, e que a gente separou ainda durante o processo de recuperação judicial, já pensando na volta ao mercado”, diz Reis.

Segundo ele, outros dois lançamentos já estão previstos para 2023. “Apesar dos cenários externo e interno, estamos bastante animados com esse desafio de voltar para o mercado.”