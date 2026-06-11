Copa do Mundo 2026: conheça o jogador mais alto e o mais baixo do torneio

Copa do Mundo: Atleta mais alto e mais baixo tem diferença de 45 centimetros (Imagem gerada por IA/Exame)
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Publicado em 11 de junho de 2026 às 08h07.
Última atualização em 11 de junho de 2026 às 08h48.
A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos melhores jogadores do planeta, mas não é apenas a qualidade técnica que chama atenção entre os convocados. A diversidade física dos atletas também gera curiosidade, especialmente quando o assunto é altura.
Entre os 48 países participantes, o posto de jogador mais alto do torneio pertence ao goleiro austríaco Florian Wiegele. Aos 25 anos, ele mede 2,05 metros e será o atleta de maior estatura presente no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Na outra ponta da lista aparece César Yanis. O meia da seleção do Panamá tem 1,60 metro de altura e será o jogador mais baixo da competição. A diferença entre os dois ultrapassa os 40 centímetros.
A disparidade de altura é algo comum em torneios internacionais e costuma render imagens curiosas dentro de campo. Enquanto alguns atletas utilizam a estatura como vantagem em disputas aéreas e jogadas de força, outros compensam com velocidade, agilidade e mudanças rápidas de direção.
O contraste entre perfis físicos tão distintos reforça uma das características mais marcantes do futebol: não existe um padrão único para alcançar o alto nível.
Os Mundiais já produziram encontros memoráveis entre atletas com estaturas completamente diferentes.
Um dos casos mais lembrados ocorreu na Copa do Mundo de 2006. Naquele torneio, o atacante sérvio Nikola Žigić, conhecido pelos seus 2,02 metros de altura, dividiu o campo com o marfinense Bakary Koné, que media 1,63 metro.
A diferença de 39 centímetros entre os dois virou assunto durante a competição e gerou imagens que até hoje são lembradas por torcedores ao redor do mundo.
Na Copa de 2026, a distância entre Florian Wiegele e César Yanis será ainda maior, tornando a dupla um dos contrastes físicos mais curiosos da competição.