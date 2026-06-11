Copa do Mundo 2026: conheça o jogador mais alto e o mais baixo do torneio

A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos melhores jogadores do planeta, mas não é apenas a qualidade técnica que chama atenção entre os convocados. A diversidade física dos atletas também gera curiosidade, especialmente quando o assunto é altura.

Entre os 48 países participantes, o posto de jogador mais alto do torneio pertence ao goleiro austríaco Florian Wiegele. Aos 25 anos, ele mede 2,05 metros e será o atleta de maior estatura presente no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na outra ponta da lista aparece César Yanis. O meia da seleção do Panamá tem 1,60 metro de altura e será o jogador mais baixo da competição. A diferença entre os dois ultrapassa os 40 centímetros.

Copa reúne extremos físicos

A disparidade de altura é algo comum em torneios internacionais e costuma render imagens curiosas dentro de campo. Enquanto alguns atletas utilizam a estatura como vantagem em disputas aéreas e jogadas de força, outros compensam com velocidade, agilidade e mudanças rápidas de direção.

O contraste entre perfis físicos tão distintos reforça uma das características mais marcantes do futebol: não existe um padrão único para alcançar o alto nível.

Diferenças já chamaram atenção em outras Copas

Os Mundiais já produziram encontros memoráveis entre atletas com estaturas completamente diferentes.

Um dos casos mais lembrados ocorreu na Copa do Mundo de 2006. Naquele torneio, o atacante sérvio Nikola Žigić, conhecido pelos seus 2,02 metros de altura, dividiu o campo com o marfinense Bakary Koné, que media 1,63 metro.

A diferença de 39 centímetros entre os dois virou assunto durante a competição e gerou imagens que até hoje são lembradas por torcedores ao redor do mundo.

Na Copa de 2026, a distância entre Florian Wiegele e César Yanis será ainda maior, tornando a dupla um dos contrastes físicos mais curiosos da competição.