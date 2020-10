Para facilitar compras na internet, Google torna essa ferramenta gratuita

A partir de hoje, 6, vendedores poderão colocar todo o seu portfólio à venda no Google Shopping de forma gratuita. A medida ajuda lojistas a vender mais e consumidores a encontrarem os produtos que procupam mais facilmente. A listagem no Google Shopping é mais prática para os consumidores, pois já exibe preço, imagem e disponibilidade em estoque.

A ferramenta já era gratuita nos Estados Unidos desde abril e, a partir da segunda semana de outubro, estará disponível no Brasil, mesmo para vendedores que ainda não anunciam no Google. O Brasil é um dos primeiros países a receber essa listagem gratuita depois dos Estados Unidos pela importância do mercado para o Google, diz a empresa de tecnologia. Mesmo com a listagem gratuita, ainda haverá anúncios para as empresas que desejarem destacar algum item.

“Consumidores podem encontrar o que estão procurando, com opções mais amplas, e varejistas conseguem se engajar com seus clientes em um ambiente digital”, diz Bill Ready, presidente global de Commerce do Google em entrevista exclusiva à EXAME.

O plano de tornar as listagens gratuitas já havia sido desenhado antes mesmo na pandemia, mas foi adiantado em alguns anos pelo crescimento do comércio eletrônico nesse período. A ideia é que os consumidores tenham acesso à mesma variedade de produtos nos meios digitais que nos canais de venda físicos.

Para tornar a experiência de compra na internet tão próxima das lojas físicas possível, o Google também tem lançado serviços para borrar as linhas entre os canais de compra. A ferramenta do Google Shopping já mostrava os produtos em estoque de uma determinada loja física.

Em maio, a empresa lançou a opção de retirada na loja, sem a necessidade de entrar no local. O objetivo é ajudar a conectar consumidores com os produtos que eles têm urgência em receber e, ao mesmo tempo, promover opções de atendimento mais seguras.

De acordo Ready, esse movimento faz com que o Google Shopping retorne às origens da empresa de tecnologia, criada em 1998. O Google nasceu como um buscador na internet, que sempre foi gratuito – embora com alguns anúncios e publicações pagas para aparecerem nas primeiras páginas. “A listagem gratuita é consistente com o trabalho que fazemos desde a concepção do Google. O usuário ou consumidor precisa encontrar a melhor informação possível”, diz o executivo.