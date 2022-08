Faturamento de pequenas e médias empresas perde fôlego em julho, mostra Iode-PMEs

Após crescimento acumulado de 3,5% no primeiro semestre do ano, as pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras sinalizam desaquecimento da movimentação financeira real, indica o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (Iode-PMEs).

Em julho de 2022, o índice mostra que o faturamento das PMEs no país apresentou tímida expansão de 0,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na comparação direta com junho de 2022, houve crescimento de 1,1%.

O Iode-PMEs funciona como um termômetro econômico das empresas com faturamento de até R$ 50 milhões anuais, consistindo no monitoramento de 637 atividades econômicas que compõem cinco grandes setores:

Agropecuário

Comércio

Indústria

Infraestrutura

Serviços

Segundo o gerente de indicadores e estudos econômicos da Omie, Felipe Beraldi, o desempenho recente do Iode-PMEs configura uma desaceleração do mercado de PMEs em relação ao observado nos primeiros cinco meses de 2022.

“O ambiente de negócios marcado por inflação pressionada e juros em alta prejudica a evolução do consumo e dos investimentos, o que se reflete diretamente na evolução das pequenas e médias empresas brasileiras”, avalia.

Segmentos

Serviços

Segundo as aberturas setoriais do Iode-PMEs, a desaceleração recente no mercado vem sendo condicionada, especialmente, pela retração verificada no setor de serviços — segmento que concentra a maior parcela de CNPJs ativos no país, segundo informações do Sebrae.

De acordo com os dados do índice, em julho/22, houve retração de 4,5% da movimentação financeira real no setor de serviços na comparação com igual período do ano anterior, configurando o segundo mês de queda nessa base de comparação. Dentre os onze subsegmentos que compõem o setor, seis mostram queda no último mês, com destaque negativo para ‘atividades imobiliárias’ e ‘atividades profissionais, científicas e técnicas’.

Infraestrutura

Além da retração verificada no setor de serviços, também se observa resultados mais fracos recentemente no setor de Infraestrutura, em que a movimentação financeira real em julho apresentou modesta retração de 0,3% na comparação anual.

Indústria e agropecuário

Por outro lado, os setores Indústria e agropecuário seguiram mostrando bom desempenho no período recente, com avanços de 6,4% e 19%, respectivamente, frente aos resultados de julho de 2021. “Em particular na indústria, a análise do desempenho da movimentação financeira das PMEs em julho indica bom desempenho, sobretudo, nos negócios ligados às seguintes atividades segundo Beraldi:

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro

Artigos para viagem e calçados

Fabricação de produtos de minerais não metálicos

Comércio

Por fim, a movimentação financeira real no comércio seguiu com desempenho positivo no último mês, mas a perda de fôlego do setor tem ficado cada vez mais evidente.

O setor de comércio também detém importante participação no mercado de pequenas e médias empresas brasileiras. Segundo informações do Sebrae, dentre os cerca de 6,3 milhões de CNPJs ativos de microempresas e empresas de pequeno porte, 38% estão concentradas no comércio.

Assim como observado no setor de serviços, o Iode-PMEs sinaliza certa perda de fôlego do desempenho da atividade das PMEs do comércio nos últimos meses, em relação ao desempenho observado desde o último trimestre de 2021.

Análise

“Os dados corroboram o atual momento da economia brasileira. Apesar do otimismo trazido pelo maior controle da crise sanitária de covid-19, as condições para o consumo neste ano são bem mais adversas, com destaque para a intensa subida de juros promovida pelo Banco Central nos últimos meses. A alta dos juros tem efeito direto na economia real, ao prejudicar a tomada de crédito e dificultar a evolução do consumo da população”, analisa o especialista da Omie.

Apesar deste ambiente, as expectativas de curto prazo ainda sinalizam sustentação da atividade das PMEs no comércio. Além da menor pressão inflacionária observada recentemente (especialmente pela queda dos preços de combustíveis), as novas medidas fiscais do governo para dar sustentação ao consumo, em meio às dificuldades observadas no ambiente econômico global, devem permitir a sustentação da atividade das PMEs no comércio nos próximos meses.

“Ainda que tais medidas tenham efeitos controversos nas finanças públicas, os resultados de curto prazo sobre a movimentação financeira das PMEs tendem a ser positivos, uma vez que abrem espaço para consumo além do essencial no orçamento das famílias”, conclui Beraldi.

