Outback consegue expandir na pandemia e quer abrir 20 lojas em 2022

Mesmo com restrições a restaurantes e bares durante boa parte de 2020, a companhia Bloomin' Brandes expandiu sua operação nos últimos dois anos. Isso porque conseguiu fazer com que todos os restaurantes Outback e Abraccio passassem a servir delivery, forma de consumo que disparou devido às restrições de circulação.

Para 2022, a expansão de Outback em 2022 tem a expectativa de abertura de 13 a 20 restaurantes, o que deve representar um investimento de cerca de R$ 51 milhões. As novas lojas vão ser no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e na região Nordeste.

No começo da pandemia, em 2020, eram 172 operações em duas marcas com Outback e Abbraccio. Agora, neste fim de 2021, são 355 com as operações de Outback, Abbraccio e a novo restaurante Aussie Grill.

"Lá no início da pandemia, no começo de 2020, tivemos que trazer o plano de cobertura de 100% do delivery de 10 meses para 10 dias", diz Pierre Berenstein, CEO da Bloomin' Brands. "Para isso, a gente incentivou que os clientes criassem uma atmosfera Outback em casa, com luz baixa. Pensamos especialmente numa embalagem differenciada".

Atualmente, a empresa recebe, em média, cerca de 100 mil pedidos de delivery por semana nos restaurantes Outback e Abbraccio.

Pierre Berenstein acredita que Abraccio deve seguir um caminho parecido com o que o Outback teve. Segundo ele, a marca já tem o chamado awareness.

"Queremos que você feche os olhos e experimenta, você morde e sabe que é Abraccio… Ser consistente para manter um bom serviço e uma boa experiência", diz Pierre.