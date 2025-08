OpenAI, do ChatGPT, vale US$ 80 bilhões: o que explica esse número bilionário?

A OpenAI, criadora do ChatGPT, foi avaliada em mais de US$ 80 bilhões no início de 2024, segundo o The New York Times. A cifra veio de uma operação de venda de ações que permitiu a investidores comprarem participações de funcionários sem que a empresa levantasse capital novo.

Embora a receita anualizada da plataforma supere US$ 1,3 bilhão, os custos operacionais continuam extremamente altos. São gastos com infraestrutura em nuvem, chips de última geração para treinar modelos como o GPT-4, e uma equipe de pesquisadores e engenheiros de ponta.

Segundo o Financial Times, investidores pressionam por retorno financeiro, mas a empresa segue em fase de estruturação do modelo de monetização.

Quer entender como são feitas avaliações empresariais? A Saint Paul Escola de Negócios tem o curso perfeito para você: Valuation. Se inscreva agora!

O caso da OpenAI não é isolado. Tesla, durante anos, operou no vermelho. Nubank, antes de dar lucro, já era avaliado em bilhões. O que explica esses valorores? Segundo Giacomo Diniz, professor da Saint Paul Escola de Negócios, é um conceito central da análise financeira: o valuation.

"Faturamento mostra o passado. Valuation tenta antecipar o futuro" Giacomo Diniz, professor da Saint Paul Escola de Negócios

O que é valuation?

Valuation é a estimativa do valor econômico de uma empresa com base nos fluxos de caixa futuros, ajustados ao risco do negócio. Esse cálculo exige atenção às premissas que sustentam a projeção: crescimento, margens, investimentos e custos.

“Valuation é uma hipótese bem estruturada sobre o futuro. E como toda hipótese, ela deve ser testada, ajustada e, quando necessário, contestada”, afirma o professor.

O que explica o valor da OpenAI?

No caso da OpenAI, a avaliação bilionária se sustenta, segundo Diniz, em uma combinação de fatores. A empresa ocupa uma posição de liderança tecnológica global no campo da inteligência artificial, com destaque para a criação do ChatGPT.

Sua base de usuários cresce de forma acelerada — são milhões de pessoas acessando a plataforma diariamente. Além disso, conta com o apoio estratégico de gigantes como a Microsoft, que fornece infraestrutura e capital.

Soma-se a isso a expectativa de que a IA generativa se torne cada vez mais presente em todos os setores nos próximos anos.

O professor destaca que startups e empresas inovadoras podem operar no prejuízo por anos, desde que demonstrem:

Modelo de negócios sustentável no médio prazo;



Vantagem competitiva clara e difícil de replicar;



Capacidade de escalar sem depender indefinidamente de capital externo.



“Negócios inovadores operam em ambientes incertos. Startups enfrentam altas taxas de mortalidade”, explica Diniz.

“O valuation, nesses casos, deve considerar os riscos e decisões estratégicas futuras que podem expandir ou reduzir o valor da empresa”, ele complementa.

Saiba como melhorar sua tomada de decisões e descubra as principais tendências do mercado: conheça o curso Valuation e aprofunde suas noções de avaliação de empresas, fusões, aquisições e ações. Clique aqui e se inscreva.

O valor invisível por trás do valuation

Grande parte do valor da OpenAI está em ativos intangíveis — tecnologia proprietária de pesquisa, dados, marca e a comunidade global de desenvolvedores e usuários.

São ativos que não aparecem no balanço contábil, mas podem ser decisivos para o crescimento futuro. “Intangíveis só criam valor se forem capazes de se traduzir em geração de caixa futura”, explica Giacomo. “E são difíceis de mensurar com precisão”, complementa.

No caso da OpenAI, investidores apostam que esses ativos resultarão em receita recorrente, parcerias estratégicas e liderança sustentável no setor mais promissor da tecnologia atual.

“É necessário modelar cenários, inclusive os mais adversos, como estagnação tecnológica ou perda de vantagem competitiva”, afirma o professor. A avaliação, nesse caso, depende menos do que a empresa já fez e mais do que pode vir a fazer.

Conheça técnicas de avaliação de empresas e seja um líder estratégico

Aprender a avaliar empresas como a OpenIA é um diferencial para investidores, executivos comerciais e gestores financeiros que desejam ampliar suas habilidades e desenvolver estratégias de avaliação de modo disruptivo: dos negócios clássicos às startups.

Pensando nisso, a EXAME e a Saint Paul Escola de Negócios desenvolveram o curso educação executiva de Valuation.

O curso é ministrado por professores reconhecidos e experientes no mercado: José Marcos Carrera, administrador de empresas pela USP e doutor pela FGV, e Giacomo Diniz, economista pela USP e especialista em valuation.