OLX lança solução de pagamento e opção de entrega de itens pelos Correios

A OLX lança, nesta sexta-feira, 24, uma solução de pagamento digital para usuários que fazem compras via cartão de crédito ou carteira digital e que utilizam a versão Android do aplicativo. As versões para navegadores web, mobile site e iOS serão disponibilizadas nos próximos meses. A vantagem para o vendedor é que ele recebe o dinheiro na conta até 24 horas após a conclusão da venda e pode transferi-lo para seu banco.

“A OLX Pay foi criada seguindo a linha de simplicidade na utilização, contribuindo para ampliar a confiança nas transações virtuais e também atender às demandas feitas pelos nossos usuários, como a possibilidade de parcelar o pagamento e contratar frete”, comenta Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil, em nota.

A OLX também lançou a Compra Segura, que garante ao vendedor o recebimento do valor da compra e, ao mesmo tempo, protege o comprador em caso de problema ou divergência relacionado ao produto, seja ele novo ou usado. Já em casos de problemas na transação, a OLX faz o intermédio da comunicação entre as duas partes.

“Criamos uma verdadeira força-tarefa nos últimos três meses para levar a OLX Pay aos brasileiros quanto antes. Acreditamos no potencial da solução, principalmente em tempos de isolamento social em que o pagamento sem contato físico e o delivery são ainda mais relevantes.”

Os usuários que anunciam na plataforma poderão oferecer aos compradores entrega integrada à plataforma. Neste caso, após a confirmação da compra, o responsável pelo anúncio receberá as instruções para enviar o item por meio dos Correios. “O envio de produtos por meio do delivery traz mais oportunidades de transações para os vendedores e compradores, pois a distância deixa de ser um obstáculo”, afirma o CEO.

O cadastro na OLX Pay é gratuito. A partir de 15 de agosto, uma tarifa de serviço passará a ser cobrada do vendedor.