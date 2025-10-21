O segredo dos bilionários? 15% seguiram o mesmo caminho de Warren Buffett

Warren Buffett: anunciou em maio que deixará o comando, com Greg Abel assumindo como CEO (Daniel Zuchnik/WireImage/Getty Images)
Se existe um atalho rumo ao topo da pirâmide de riqueza global, ele passa pelos mercados financeiros.
Um levantamento recente aponta que 15% dos bilionários do mundo construíram suas fortunas no setor financeiro e de investimentos, o mesmo caminho trilhado por Warren Buffett.
Em um cenário de 3.028 bilionários no mundo, os dados mostram que, embora a tecnologia e o varejo ganhem atenção, é o capital financeiro que segue como o grande gerador de riqueza de altíssimo impacto. As informações foram publicadas pela Morning Brew, com base em dados da Forbes e da Americans for Tax Fairness.
Atualmente, os bilionários norte-americanos acumulam um patrimônio total estimado em US$ 7,6 trilhões, o equivalente à cerca de 4,5% de toda a riqueza dos Estados Unidos.
Para efeito de comparação, em 1990, havia apenas 66 bilionários no país — hoje, são quase mil.
Entre os países com maior concentração de ultraricos, os Estados Unidos lideram com folga, seguidos por China (450), Índia (205), Alemanha (171) e Rússia (140).
No entanto, a concentração não é apenas geográfica, ela também é setorial.
O setor financeiro continua sendo o caminho mais recorrente para alcançar o topo da pirâmide patrimonial.
A atuação em bancos, gestoras, fundos de investimento e veículos de private equity aparece à frente da tecnologia, que representa 13% das fortunas bilionárias, e da manufatura (11%).
Os bilionários tendem a se concentrar em grandes centros financeiros e econômicos. Nova York lidera como o principal polo global, com 123 bilionários residindo na cidade.
Moscou, Hong Kong, Londres e Pequim completam a lista das cinco cidades mais "ricas" do mundo em número de bilionários.
Apesar de parecerem distantes da realidade da maioria dos profissionais de finanças, esses nomes compartilham algumas características: ativos ilíquidos, concentração patrimonial em ações próprias e papel direto no crescimento de seus negócios.
De acordo com o Altrata Billionaire Census, 66% do patrimônio dos bilionários está atrelado a ações de empresas que eles fundaram ou lideram, o que indica uma forte dependência da valorização desses ativos e, ao mesmo tempo, limita a liquidez imediata das fortunas.
O levantamento também mostra que um terço dos bilionários herdou sua fortuna ou a adquiriu por meio de relações familiares.
No entanto, entre os que construíram riqueza a partir do zero, os mercados financeiros representam a trilha mais comum.
O restante se divide entre:
O destaque para o setor financeiro reforça sua capacidade de escalar valor patrimonial com menos capital inicial do que setores intensivos em ativos físicos, como manufatura ou imóveis.
