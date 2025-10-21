O segredo dos bilionários? 15% seguiram o mesmo caminho de Warren Buffett

Se existe um atalho rumo ao topo da pirâmide de riqueza global, ele passa pelos mercados financeiros.

Um levantamento recente aponta que 15% dos bilionários do mundo construíram suas fortunas no setor financeiro e de investimentos, o mesmo caminho trilhado por Warren Buffett.

Em um cenário de 3.028 bilionários no mundo, os dados mostram que, embora a tecnologia e o varejo ganhem atenção, é o capital financeiro que segue como o grande gerador de riqueza de altíssimo impacto. As informações foram publicadas pela Morning Brew, com base em dados da Forbes e da Americans for Tax Fairness.

EUA lideram ranking global de bilionários; finanças se destacam

Atualmente, os bilionários norte-americanos acumulam um patrimônio total estimado em US$ 7,6 trilhões, o equivalente à cerca de 4,5% de toda a riqueza dos Estados Unidos.

Para efeito de comparação, em 1990, havia apenas 66 bilionários no país — hoje, são quase mil.

Entre os países com maior concentração de ultraricos, os Estados Unidos lideram com folga, seguidos por China (450), Índia (205), Alemanha (171) e Rússia (140).

No entanto, a concentração não é apenas geográfica, ela também é setorial.

O setor financeiro continua sendo o caminho mais recorrente para alcançar o topo da pirâmide patrimonial.

A atuação em bancos, gestoras, fundos de investimento e veículos de private equity aparece à frente da tecnologia, que representa 13% das fortunas bilionárias, e da manufatura (11%).

Onde vivem (e investem) os bilionários

Os bilionários tendem a se concentrar em grandes centros financeiros e econômicos. Nova York lidera como o principal polo global, com 123 bilionários residindo na cidade.

Moscou, Hong Kong, Londres e Pequim completam a lista das cinco cidades mais "ricas" do mundo em número de bilionários.

Apesar de parecerem distantes da realidade da maioria dos profissionais de finanças, esses nomes compartilham algumas características: ativos ilíquidos, concentração patrimonial em ações próprias e papel direto no crescimento de seus negócios.

De acordo com o Altrata Billionaire Census, 66% do patrimônio dos bilionários está atrelado a ações de empresas que eles fundaram ou lideram, o que indica uma forte dependência da valorização desses ativos e, ao mesmo tempo, limita a liquidez imediata das fortunas.

Herdar, empreender ou investir: caminhos possíveis, mas não igualmente prováveis

O levantamento também mostra que um terço dos bilionários herdou sua fortuna ou a adquiriu por meio de relações familiares.

No entanto, entre os que construíram riqueza a partir do zero, os mercados financeiros representam a trilha mais comum.

O restante se divide entre:

Tecnologia: 13%

Indústria: 11%

Moda e Varejo: 10%

Saúde: 7%

Alimentação e Bebidas: 7%

Imobiliário: 7%

Diversificados: 7%

Mídia e entretenimento: 4%

Energia: 4%

O destaque para o setor financeiro reforça sua capacidade de escalar valor patrimonial com menos capital inicial do que setores intensivos em ativos físicos, como manufatura ou imóveis.

