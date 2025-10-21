O segredo para ter equipes mais felizes, segundo estudo com 1 milhão de pessoas

Flexibilidade, bônus, home office, dias de folga. Todas essas vantagens são cada vez mais valorizadas por quem está construindo uma carreira. Mas, segundo uma pesquisa global com mais de 1 milhão de pessoas, há um fator ainda mais determinante para o bem-estar no trabalho, a confiança.

O estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade Renmin, na China, revisou 132 pesquisas sobre confiança no ambiente corporativo e identificou duas frentes decisivas: confiança interpessoal (entre colegas) e confiança institucional (entre colaborador e empresa). Ambas estão diretamente ligadas a bem-estar psicológico, social e até físico.

Para profissionais em início de carreira, esse dado é um alerta sobre ambientes em que a confiança é cultivada são mais propícios ao crescimento, à colaboração e à construção de uma trajetória emocionalmente saudável. As informações foram retiradas de Inc.

Competição exagerada destrói laços (e a colaboração)

Um ponto sensível trazido pela pesquisa diz respeito ao impacto da competição interna.

Muitas empresas estimulam comparações diretas entre pares, especialmente ligadas à remuneração, bônus ou promoções. O efeito pode até gerar resultados de curto prazo, mas, no médio e longo prazo, enfraquece os laços entre colegas, reduz a colaboração e aumenta o turnover.

A confiança interpessoal é construída em projetos compartilhados, onde todos têm voz, responsabilidades e méritos. Por isso, estimular colaboração entre diferentes áreas, criar espaços para socialização e permitir que o crédito por conquistas seja dividido de forma justa são ações que fortalecem o capital humano da organização.

Como reconhecer (e valorizar) ambientes confiáveis?

Ao ingressar no mercado, muitos profissionais estão focados apenas em mostrar resultado e crescer rapidamente. Mas, ao longo do tempo, fica claro que o ambiente onde se trabalha influencia diretamente na sua saúde mental, produtividade e trajetória de carreira.

Se você quer crescer de forma sustentável, vale observar:

Existe transparência sobre metas e decisões?

Seu líder ou líder direta age com coerência?

Há espaço para falar sobre erros ou inseguranças?

Você sente que pode confiar nos colegas de equipe?

As pessoas compartilham aprendizados ou escondem conhecimento?

Ambientes com respostas positivas para essas perguntas tendem a ser mais saudáveis, produtivos e propícios ao aprendizado contínuo.

Confiança não é bônus, é a base de tudo

Para lideranças e empresas, fica o recado: construir uma cultura de confiança é uma decisão estratégica, e não apenas uma "cortesia" da gestão.

Para os profissionais, especialmente da nova geração, identificar esse tipo de ambiente pode ser o diferencial entre uma carreira acelerada e um esgotamento precoce.

E, como mostra a ciência — e agora, mais de 1 milhão de participantes —, felicidade e confiança caminham juntas.

