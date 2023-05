EXAME libera mil vagas para minicurso sobre inteligência artificial aplicada aos negócios

As vagas para especialistas em inteligência artificial, big data e aprendizagem de máquina devem crescer, em média, 30% até 2027 em todo o mundo. O dado consta no estudo "Futuro do Trabalho 2023" do Fórum Econômico Mundial que analisou 45 economias e 803 empresas de diferentes setores.

O estudo do Fórum Econômico Mundial mostra como as novidades tecnológicas vão afetar os empregos, o mercado de trabalho e a estrutura das empresas. Para ter uma ideia, tecnologias como inteligência artificial vão criar e eliminar milhões de empregos em todo o mundo. A expectativa é de que 69 milhões de postos sejam criados, enquanto 83 milhões sejam eliminados. Entre os novos postos de trabalho estão:

Especialistas em IA e aprendizagem de máquina; Especialista em sustentabilidade; Analista em inteligência de negócios; Analista de segurança da informação; Engenharia de fintechs; Cientistas e analistas de dados; Engenharia de robótica; Especialista em big data; Operadores de equipamentos agrícolas; Especialistas em transformação digital.

Inteligência artificial nas empresas

Hoje, a inteligência artificial nas empresas é comparada à internet nos seus primórdios. Se em 1990 era uma realidade distante ter um site, hoje é impensável que uma companhia não tenha sua presença virtual, além de posicionamento nas redes sociais.

O mesmo acontece com as ferramentas de inteligência artificial quando milhares de empresas já buscam usar os sistemas de aprendizado de máquina em seus negócios, seja na estrutura da companhia (como é o caso da Amazon, por exemplo), seja otimizando processos e potencializando os resultados com uso de ferramentas que se popularizaram recentemente (como ChatGPT, Midjourney, Copilot e outros).

De acordo com o estudo “Global AI Adoption Index 2022”, elaborado pela IBM, 41% das empresas brasileiras implementaram efetivamente a inteligência artificial. Dessas, 39% implementaram IA motivados por benefícios como redução de custos e automatização de processos.

Na prática, essas empresa já usam a inteligência artificial em funções como:

detecção de segurança e ameaças (44%)

conversação (44%)

marketing e vendas (30%);

operações de TI (30%).

Além disso, o setor financeiro também tem sido um dos grandes beneficiados pela IA. Não à toa, uma pesquisa do IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide apontou que os gastos globais em inteligência artificial, incluindo software, hardware e serviços para sistemas centrados em IA vão ultrapassar os US$ 300 bilhões até 2026.

