‘NFTs têm um poder muito maior do que enxergamos a olho nu’, diz especialista

Os tokens não fungíveis (NFTs) já conquistaram grandes empresas, celebridades, atletas e artistas, mas podem ter muito mais a oferecer. Suas vantagens podem trazer novas possibilidades para os usuários de redes sociais, aponta UX Spider, influenciador da Web3 e fundador da Waven, uma plataforma de músicas em NFTs.

“Os NFTs têm um poder muito maior do que podemos enxergar a olho nu. É bem disruptiva a tecnologia e a evolução a que ela vai nos levar daqui em diante”, disse o influenciador e empresário no projeto “Manual NFT, visão de criador” da EXAME.

Funcionando como um certificado digital em blockchain, os NFTs podem autenticar e garantir a exclusividade de praticamente qualquer item, físico ou digital. Eles se tornaram famosos no último ano, depois de grandes empresas e celebridades apostarem na tecnologia para se conectar com seus fãs e clientes no contexto pandêmico.

“Os tokens não fungíveis já estão impactando diversas setores da nossa economia e a tendência é de que cada vez mais pessoas sejam impactadas até 2030, isso por que os NFTs possibilitam que os criadores possam criar verdadeiras comunidades e também serem recompensados de maneira justa pelo seu trabalho e conteúdo gerado”, disse UX Spider, em entrevista à EXAME.

“Imagina se o Da Vinci tivesse vendido a Monalisa em NFT assim que foi criada? Até hoje seus descendentes estariam recebendo royalties por sua obra de maneira organizada e automática. Estamos vendo esse movimento na arte NFT e veremos cada vez mais com a música, inclusive, estou lançando uma plataforma de músicas em NFT em que o foco é fornecer maior liberdade para os criadores”, explicou o especialista.

No mundo das redes sociais, o Instagram anunciou recentemente a integração de NFTs em sua plataforma. Com uma série de novidades, os usuários do Instagram poderão ter acesso à diversas ferramentas que permitirão a criação, exibição e negociação de tokens não fungíveis.

Segundo a Meta, empresa por trás do Instagram, os criadores terão um “kit de ferramentas de ponta a ponta” para criar, exibir e vender NFTs dentro da plataforma.

“Eu achei a nova ferramenta do Instagram muito útil, principalmente porque se trata de uma das redes sociais mais populares do momento e eles terem tido esse cuidado e atenção com uma tecnologia recente contribui bastante para tornar a adoção mais ampla pelos brasileiros”, disse UX Spider.

