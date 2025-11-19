Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Target registra queda de 19% no lucro do 3º trimestre e revisa guidance para 2025

A companhia pretende elevar os investimentos para US$ 5 bilhões em 2026

Target (Getty Images)

Target (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20h32.

O lucro líquido da Target, gigante do varejo dos EUA, atingiu US$ 689 milhões no terceiro trimestre de 2025, um recuo de 19% frente aos US$ 854 milhões do mesmo período do ano anterior. O lucro por ação (LPA) foi de US$ 1,51, contra US$ 1,85 de um ano antes. Excluindo custos extraordinários, como indenizações por demissão, o lucro ajustado por ação da varejista foi de US$ 1,78, superando a estimativa de consenso da Zacks de US$ 1,76.

A receita, por sua vez, teve queda anual de 1,5%, para US$ 25,27 bilhões, ligeiramente abaixo dos US$ 25,32 bilhões esperados.

As ações da Target caíram 2,77% nesta quarta-feiram, cotadas a US$ 86, após tocarem a mínima de 52 semanas, em US$ 85,30.

"Graças ao trabalho e à dedicação extraordinários da equipe da Target, nosso desempenho no terceiro trimestre ficou em linha com as expectativas, apesar dos diversos desafios que continuam afetando o nosso negócio”, disse Michael Fiddelke, futuro CEO da Target. "Ao mesmo tempo, seguimos focados no trabalho essencial para entregar nossos três pilares estratégicos: reforçar nossa autoridade em sortimento, elevar a experiência de compra e aprimorar ainda mais o uso da tecnologia para operar com mais velocidade e consistência, tudo isso em apoio ao retorno ao crescimento sustentável.”

A margem operacional do trimestre, incluindo itens não recorrentes, foi de 3,8% em 2025, ante 4,6% em 2024. Excluindo esses itens, a margem operacional foi de 4,4%. Já a margem bruta do terceiro trimestre ficou em 28,2%, ligeiramente abaixo dos 28,3% de 2024, refletindo pressão decorrente de maiores descontos, parcialmente compensada pelo crescimento das receitas de publicidade e outros serviços, pela redução das perdas de estoque e por ganhos de eficiência na cadeia de suprimentos e no fulfillment digital.

Projeções

Apesar do cenário desafiador, a Target manteve a projeção para a temporada de fim de ano e espera uma queda de um dígito baixo nas vendas do quarto trimestre. A varejista agora prevê um lucro por ação anual, excluindo itens extraordinários, entre US$ 7 e US$ 8, abaixo da perspectiva mais otimista anterior.

Em teleconferência com jornalistas,Fiddelke evitou estimar quando as vendas voltarão a crescer, mas disse que a empresa está avançando.

Diretor de operações e ex-diretor financeiro, Fiddelke assume o comando em 1º de fevereiro, sucedendo Brian Cornell, que liderou a companhia por mais de uma década.

A companhia pretende elevar os investimentos para US$ 5 bilhões em 2026, alta de 25%, visando reformar lojas, abrir novas unidades e melhorar produtos e experiência de compra.

As vendas da Target estão praticamente estáveis há quatro anos, pressionadas pela concorrência e por perdas em áreas que antes eram diferenciais, como design de produtos, lojas organizadas e atendimento. Após enfrentar boicotes em 2025 por recuar em iniciativas de diversidade, a empresa reduziu preços de milhares de itens essenciais e ampliou a oferta de produtos sazonais baratos, como enfeites de US$ 1 e mantas de US$ 10.

A Target também planeja reforçar sua área de beleza após concluir um acordo com a Ulta Beauty, além de ampliar o portfólio de produtos para bebês e ajustar a linha de itens para o lar, que vem apresentando desempenho fraco.

Uso de inteligência artificial

A varejista tem ampliado o uso de inteligência artificial para melhorar operações e atendimento. A empresa anunciou uma parceria com a OpenAI que permitirá aos clientes usar o ChatGPT na plataforma de compras, seguindo movimento semelhante da rival Walmart. Os consumidores poderão buscar recomendações personalizadas e realizar compras via chatbot.

"Na Target, tudo começa com o cliente, e isso significa encontrá-lo onde quer que ele esteja, incluindo espaços emergentes como o ChatGPT, onde milhões de consumidores estão presentes", disse Prat Vemana , vice-presidente executivo e diretor de informações e produtos da Target. "Nosso objetivo é simples: fazer com que cada interação pareça tão natural, útil e inspiradora quanto conversar com um amigo."

A Target informou ainda que as perdas por furtos, danos e outros fatores voltaram aos níveis pré-pandemia. O setor como um todo tem registrado queda nos furtos, reflexo de maior colaboração com autoridades, rastreamento mais eficiente de estoque e colocação de produtos em vitrines trancadas. Em 2023, a empresa chegou a fechar lojas na Costa Oeste e em Nova York devido ao aumento de furtos.

No mês passado, a companhia realizou sua maior reestruturação em uma década, eliminando 1.800 postos de trabalho.

Acompanhe tudo sobre:TargetVarejo

Mais de Invest

Ações de empresa de dono do Twitter disparam após projeção bilionária

Ibovespa cai pelo 3º dia e volta aos 155 mil pontos após ata do Fed

Nvidia lucra US$ 32 bilhões no 3º tri, supera expectativa e ação sobe

Maioria do mercado já aposta em manutenção de juros nos EUA em dezembro

Mais na Exame

ESG

COP31 será na Turquia, com presidência australiana

Mundo

Colômbia apoia plano para que Maduro deixe o poder e evite a prisão, diz ministra

Pop

20 de novembro: o que fecha e o que abre em SP no feriado?

Ciência

Morre uma estrela? Confira imagem de uma 'explosão' estrelar