O executivo que ignorou custos e transformou uma cafeteria falida em fenômeno de US$ 5 milhões

No mundo dos negócios, o instinto de preservação muitas vezes dita o corte de custos como primeira medida de sobrevivência. Louis Squires, aos 71 anos, fez exatamente o oposto.

Quando a histórica cafeteria S&S, em Atlanta, anunciou o fechamento após quatro décadas, Squires — um consultor com zero experiência no setor de food service — decidiu que o valor emocional e o capital social da marca eram ativos valiosos demais para serem descartados.

Ele comprou os equipamentos por US$ 24 mil e fundou a Magnolia Room Cafeteria. O que se seguiu foi uma aula de seis anos sobre os perigos da "falsa economia" e o triunfo da tese de valor sobre o preço.

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A armadilha do ativo barato

O início foi o que Squires descreve como um "desastre absoluto". Ao adquirir equipamentos de 50 anos para economizar capital inicial, ele caiu na armadilha dos custos de manutenção.

"O custo da mão de obra para reparos em equipamentos velhos te come vivo", revela.

A virada estratégica não veio de uma mudança no menu, mas de uma decisão de investimento em CAPEX: ele parou de remendar o passado e investiu em infraestrutura nova.

O resultado? O fim das contas de reparo estratosféricas e o início da lucratividade real.

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