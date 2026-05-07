A empreendedora que ignorou o crescimento de sua agência para construir modelo de negócio lucrativo

No mercado de marketing digital, o sucesso costuma ser medido pela escala: mais seguidores, mais clientes, maior faturamento anual.

Victoria Hugo seguiu esse manual à risca. Aos 28 anos, ela já havia conquistado um milhão de seguidores e fundado uma agência de sucesso em 2021, atendendo setores premium da hotelaria e beleza.

No entanto, ela identificou um gargalo comum na gestão de agências: a desconexão entre lucro bruto e realização pessoal.

No último ano, Victoria tomou a decisão estratégica de realizar o exit da própria operação.

Ela trocou os algoritmos imprevisíveis do TikTok por uma tela inusitada: cartões de embarque. O que começou como uma recordação de sua "honey year" transformou-se em um negócio de arte personalizada com alta demanda e margens de lucro agressivas.

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A estratégia do "oceano azul" na arte sob encomenda

Victoria não vende apenas pinturas; ela vende memórias tangíveis. Ao pintar cidades e marcos históricos diretamente em cartões de embarque (reais ou replicados por design gráfico), ela criou um produto com valor emocional intrínseco, o que permite uma precificação premium:

Ticket Médio: Entre £195 e £245 (aprox. R$ 1.200 a R$ 1.500) por peça.

Up-sell Estratégico: Uma "taxa expressa" de £100 para entregas em uma semana, capitalizando sobre a urgência do mercado de presentes de luxo.

Escalabilidade B2B: O verdadeiro salto financeiro veio dos eventos e casamentos, onde ela converte uma única comissão em 100 itens individuais para convidados — um modelo de volume com produção otimizada.

O desafio de "desaprender" a mentalidade corporativa

A transição revelou um obstáculo invisível para muitos executivos: o bloqueio mental de precificar o próprio talento fora de uma estrutura organizacional.

Victoria relata a necessidade de abandonar a busca incessante por metas numéricas (como o selo de verificação ou o volume de seguidores) para focar na qualidade da entrega e na sustentabilidade do estilo de vida, especialmente diante da maternidade.

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