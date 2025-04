Com mercado de pets aquecido, essa empresa britânica busca dobrar faturamento a partir do Brasil

Com sede próxima a Manchester, no Reino Unido, a Dechra, empresa que produz vacinas, soros e medicamentos veterinários, chegou ao Brasil em 2018 por meio da aquisição da Venco Farma, instalando em Londrina, Paraná, sua planta de produção da América do Sul. A partir deste ano, a operação no Brasil entra em uma nova fase, se tornando o centro estratégico da empresa para a América Latina. Com isso, a operação do México e da América Central será incorporada sob a gestão da filial brasileira. A expectativa, segundo André Luis Nascimento Paleari, diretor-presidente da Dechra para a América do Sul, é ampliar a relevância da região nas decisões globais da companhia.

“Com a reestruturação, a América Latina deve crescer em importância frente à matriz. Já estamos entre os oito mercados com maior potencial global de expansão até 2030”, afirma o diretor-presidente.

A previsão é que a nova configuração - que agora integra Brasil, México e países da América Central - acrescente um terço ao faturamento da região, estimado em R$ 202 milhões para o atual ano fiscal que fecha em junho. “A meta é mais do que dobrar esse valor até 2030”, afirma Paleari.

Planta da Dechra em Londrina, Paraná. (Dechra/Divulgação)

Capacitação como estratégia

A operação brasileira, com cerca de 310 funcionários, tem a maior parte da equipe dedicada à manufatura, qualidade e suporte técnico. Ainda assim, Paleari reforça que o crescimento da empresa está diretamente ligado ao investimento em pessoas.

“A empresa só evolui se as pessoas evoluírem”, diz o executivo. Para isso, a companhia lançou a Academia de Desenvolvimento Dechra, que reúne ações voltadas à formação em idiomas, desenvolvimento técnico e capacitação comercial. O foco está especialmente nas equipes de marketing e vendas, mas também se estende a profissionais técnicos.

Outro pilar estratégico é o relacionamento com os médicos veterinários. A empresa desenvolveu a plataforma Minha Dechra, que oferece suporte técnico, conteúdos personalizados e acesso a cursos de especialização por meio da Dechra Academy. A ferramenta será expandida em 2025 com novos módulos de formação e apoio à prática clínica.

Inovação e expansão regional

Além dos investimentos em capacitação, a empresa destinou R$ 22 milhões à área de qualidade no fim de 2024 e planeja aplicar outros R$ 18 milhões em pesquisa e desenvolvimento na América Latina nos próximos anos. Segundo Paleari, o objetivo é ampliar o portfólio de especialidades e alinhar a produção local aos produtos comercializados globalmente.

O México, agora sob o guarda-chuva da operação latino-americana, representa 25% do faturamento regional e foi incluído na reestruturação com a justificativa de sinergia cultural, operacional e de idioma. “É uma forma de ganhar eficiência, evitar duplicações e dar foco ao que realmente importa”, diz Paleari.

Atualmente, o segmento de pets é o que mais cresce dentro da companhia, seguido pelo mercado de equinos. A empresa também atua nas áreas de bovinos e suínos, mas, por estratégia, não pretende expandir para novas espécies nos próximos anos. “Nosso foco está em especialidades. Incluir outras categorias pode dispersar nossa atenção”, afirma.

A Dechra no mundo

Fundada no Reino Unido há cerca de 30 anos, a Dechra nasceu da fusão de três empresas britânicas — uma farmacêutica, uma distribuidora de medicamentos e uma fornecedora de equipamentos veterinários. O nome tem origem galesa e significa “novo começo”.

Hoje, a companhia atua em mais de 25 países, com plantas produtivas na Inglaterra, Holanda, Croácia, Austrália, Estados Unidos e Brasil. A unidade de Londrina, no Paraná, é a única da América Latina e fabrica vacinas, soros e medicamentos.

Globalmente, a Dechra figura como a sétima maior farmacêutica veterinária do mundo. Entre os concorrentes no Brasil, destacam-se empresas como a Cristália e farmácias de manipulação, especialmente nos segmentos de endocrinologia e produtos genéricos.

Atualmente, 80% dos medicamentos comercializados no Brasil são fabricados localmente. “Com essa estrutura, esperamos aprimorar a eficiência operacional e o processo produtivo, estimulando o desenvolvimento de medicamentos inovadores”, diz o diretor-presidente.