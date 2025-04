Slice, um dos refrigerante 'da moda' dos anos 80, volta aos mercados nos EUA

O Slice, um dos refrigerantes de maior sucesso da década de 80, está de volta aos supermercados dos EUA. Lançado pela PepsiCo em 1984, ele surgiu com a proposta de ser uma opção mais saudável, com 10% de suco de frutas reais.

Após forte presença no mercado, o produto simplesmente desapareceu das prateleiras nos anos 2000. No entanto, mais de duas décadas depois, o Slice está de volta, mas com uma fórmula renovada.

O retorno é resultado de uma parceria com a Suja Life, que trouxe o refrigerante com novos ingredientes, incluindo a adição de nutrientes e uma redução no açúcar, com apenas cinco gramas por lata.

A nova fórmula

A reformulação do Slice vem na atual tendência de consumir produtos com menos açúcar e mais nutrientes, numa resposta à crescente preocupação com alimentação e bem-estar.

Nos supermercados dos EUA, o retorno do Slice está gerando um grande impacto, especialmente entre aqueles que cresceram nos anos 80 e agora podem reviver a nostalgia dessa bebida icônica. Nos próximos meses, a empresa pretende ampliar sua linha de produtos saudáveis.