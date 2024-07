Empreendedor na essência

Glayson Morão, empresário mineiro de 47 anos, começou sua trajetória profissional na juventude. Ele era condutor de táxi em Contagem, cidade na Grande Belo Horizonte, onde nasceu. Hoje, Morão é proprietário de oito empresas, entre elas unidades do Cartão de TODOS em cidades de Minas Gerais e uma franquia da academia Allp Fit em Sorocaba, no interior paulista. Ele também é diretor regional do Cartão de TODOS em Minas Gerais há sete anos.

Para Morão, o brasileiro tem o empreendedorismo em sua essência. Essa característica, aliás, tem muito a ver com a própria história dele. Sua jornada começou em Contagem, no começo dos anos 1990. Ele faz parte de uma família de oito irmãos. Ao concluir o ensino médio, decidiu começar a trabalhar em vez de seguir nos estudos.

“Em casa, sempre via meus pais e irmãos trabalhando muito, e herdei isso deles”, diz. “Quando encerrei o ensino médio, tinha muita sede para o trabalho.”

Quando terminou o ensino médio, ele tinha muita vontade de trabalhar. Seu pai era metalúrgico e, ao mesmo tempo, possuía uma pequena frota de táxi em Contagem. Foi lá que conseguiu o primeiro emprego. No contato diário com os passageiros, Morão abandonou a timidez da infância. Ele se tornou uma pessoa comunicativa, o que o ajudou muito na construção da carreira como empreendedor.

“Gostava muito de conversar com os passageiros no táxi”, diz ele. “Assim, fui desenvolvendo mais a minha comunicação com as pessoas.”

Nos anos 1990, o país enfrentou uma crise econômica. Durante o Plano Collor, muitas empresas brasileiras quebraram. A frota de táxi da família foi vendida. Glayson passou a trabalhar em uma empresa de entrega de lanches para firmas. Era um tipo de delivery na época. A empresa de lanches também fechou.

Desempregado, ele voltou a dirigir um táxi, dessa vez como motorista terceirizado. Ele nunca desanimou diante das dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. “Sentia que gostaria de fazer algo diferente enquanto trabalhava no táxi”, diz.

A oportunidade chegou em 2008. Ele foi convidado pelo presidente e fundador do Grupo TODOS, Altair Vilar, a ser sócio em uma franquia do grupo em Pará de Minas, cidade a 90 quilômetros de Belo Horizonte. “Foram quatro anos de muito aprendizado”, diz Morão. “Aprendi a administrar franquias, fazia um pouco de tudo, preenchia fichas de clientes, ia para a rua.”

Jovem e com muita energia, ele não parou mais a partir daí. Por meio do Cartão de TODOS, foi para Divinópolis, também no interior de Minas. Depois, foi para São José do Rio Preto, no interior paulista, sempre como sócio de franquias.

“Por onde passei, sempre procurei me destacar pelo trabalho”, diz. Em 2017, foi convidado a assumir a direção regional do TODOS em Minas Gerais. Hoje, coordena 45 franquias no estado. Ele ajuda na gestão estratégica dos franqueados e do grupo de cartões como um todo.

O dia a dia do empreendedor é dividido entre a direção do TODOS em Minas Gerais e o comando de seus próprios negócios. Isso inclui a franquia da Allp Fit, em Sorocaba. No total, suas empresas têm 140 funcionários efetivos.

“É um leão por dia, mas estamos sempre trabalhando, e isso é algo que me dá muita satisfação”, diz. Morão procura otimizar e administrar suas atividades da melhor maneira possível. “Antigamente, eu queria participar de todas as reuniões”, diz ele. “Agora, uso meu tempo para estar onde realmente é necessário para gerar resultados efetivos.”

A correria não impede o convívio com a família em Betim, na Grande Belo Horizonte. Ele mora lá com a esposa e os três filhos. Em casa, gosta de jogar pingue-pongue com o filho mais velho. Além disso, costuma andar de bicicleta pelas ruas da cidade.

Quando a rotina permite, assiste aos jogos de futebol do Cruzeiro, seu time do coração. Com uma sólida carreira empresarial, Morão oferece dicas aos jovens empreendedores que desejam conquistar o sucesso. O principal conselho é exercer o papel de liderança e estar sempre presente no próprio negócio. “É preciso acompanhar e vigiar todos os processos, estar sempre atento e presente”, diz Morão. “Como dizemos em Minas, é preciso sempre estar cheirando o queijo que você produz.”