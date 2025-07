Aluguel sem complicação: QuintoAndar se solidifica no mercado com jornada ágil e segura

Em um mercado de locação marcado por processos burocráticos, exigências complexas e falta de previsibilidade, o QuintoAndar tem redesenhado a experiência de aluguel no Brasil ao propor um modelo que elimina barreiras para proprietários e inquilinos. Com mais de 300 mil contratos ativos e cerca de R$ 20 bilhões em transações por ano, considerando as operações de aluguel e compra e venda, a plataforma se consolidou como um dos principais players do setor ao oferecer uma jornada digital e simplificada.

Quando criaram a startup, em 2012, os amigos Gabriel Braga e André Penha tinham como objetivo resolver ineficiências históricas da jornada e desenvolver um ecossistema digital robusto. De lá para cá, a plataforma tem sido peça-chave na transformação do setor, por meio de processos como a possibilidade de alugar sem fiador, sem custo de outra garantia locatícia e a assinatura digital do contrato.

Encontrar um fiador sempre foi uma etapa desgastante para quem procura um imóvel, exigindo tempo, favores pessoais e, muitas vezes, expondo os inquilinos a situações constrangedoras, algo que, segundo os executivos da proptech, era muito comum especialmente entre pessoas que se mudavam para cidades novas, por exemplo.

Pensando nisso, o QuintoAndar rompeu com esse modelo ao usar a tecnologia para viabilizar uma ferramenta inédita de análise do perfil de crédito, de maneira rápida e segura.

A partir de um banco de dados robusto e tecnologia de ponta, a plataforma é capaz de avaliar se o perfil do inquilino é elegível para a garantia locatícia gratuita sem necessidade de fiador, o que hoje representa o formato de contrato da vasta maioria de clientes. O resultado da análise sai em poucos minutos — transformando um processo que antes poderia levar dias.

Caso o inquilino não seja aprovado na avaliação sem pagamento de garantia locatícia, a plataforma disponibiliza a opção da Fiança Garantida, em que o cliente paga um adicional junto ao valor da mensalidade do imóvel como garantia locatícia, e ainda assim garante uma experiência de moradia digital, fácil e sem burocracias.

Atualmente, a empresa calcula que mais de 2 milhões de pessoas já foram impactadas ao longo de mais de uma década com o modelo da análise, que hoje já é considerada um novo padrão de funcionamento para todo o mercado.

Sem tempo a perder

A desburocratização proposta pelo QuintoAndar também traz como vantagem a diminuição do tempo de negociação entre as partes. Toda a jornada de locação pode ser feita de forma 100% digital, do agendamento de visitas à assinatura do contrato, passando por suporte 24 horas durante toda a vigência do aluguel.

O modelo facilita a vida de quem busca praticidade e torna o processo mais transparente para ambas as partes. A agilidade da plataforma permite à startup processar cerca de 14 mil novos contratos de aluguel mensalmente, o equivalente a cerca de um contrato a cada 3 minutos.

A variedade de imóveis disponíveis também é um ponto forte: são mais de 55 mil anúncios ativos, sendo 30 mil exclusivos. Isso amplia as possibilidades para os inquilinos encontrarem oportunidades diferenciadas no mercado.

Desde janeiro deste ano, a experiência de busca também foi otimizada, e passou a contar com inteligência artificial generativa, permitindo que o usuário descreva o imóvel ideal e receba sugestões personalizadas além dos filtros convencionais.

Segurança para quem aluga

A mesma simplicidade, agilidade e segurança oferecida aos inquilinos também se estende aos proprietários. Com a Proteção QuintoAndar, o aluguel é pago mesmo em caso de atraso, e, além disso, eles contam com o benefício da Proteção Contra Danos no fim do contrato: se o inquilino deixar danos para trás, o QuintoAndar te ajuda a pagar os reparos dentro dos limites acordados.

Tanto os donos de imóveis quanto inquilinos têm acesso ao QPreço, ferramenta gratuita que cruza dados públicos (como IPTU e ITBI), histórico de transações e anúncios ativos para sugerir preços mais precisos, alinhados à realidade de cada região. Isso facilita a precificação e assegura negociações mais justas para ambas as partes, promovendo mais liquidez e uma experiência mais fluida.

A empresa também vem ganhando tração na compra e venda de imóveis, modalidade que passou a operar em 2019. Todos os meses, mais de 2,3 mil imóveis são vendidos pela plataforma, que movimenta R$ 1,2 bilhão por mês neste segmento. A solução também atende quem busca imóveis como forma de investimento, informando no anúncio dados de rentabilidade que ajudam na tomada de decisão.

Com mais de 310 mil contratos ativos em aluguel e aproximadamente R$ 20 bilhões transacionados no último ano, considerando também a modalidade de compra e venda, o QuintoAndar se consolidou como uma das maiores plataformas do país. Com isso, a companhia é uma referência, tanto no segmento imobiliário quanto outros que viveram a transformação digital, em como criar novas experiências aos consumidores — e que alugar ou vender um imóvel não precisa ser sinônimo de dor de cabeça.