Nubank recebe aporte do fundo americano Base10 Partners

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 27, ter feito uma nova rodada de captação de investimentos em março na qual recebeu um aporte de valor não revelado do fundo americano Base10 Partners, que promove a diversidade em empresas de tecnologia. O aporte foi feito pelo Advancement Initiative Fund, um novo fundo de US$ 250 milhões da empresa de capital de risco.

"O Nubank está criando uma nova geração de serviços financeiros na América Latina com impacto real para o futuro de milhões de pessoas na região. Para nós, é motivo de orgulho fazer parte dessa revolução", afirma Adeyemi Ajao, cofundador e sócio-gestor do Base10 Partners, em nota enviada à imprensa. Além do Nubank, as empresas Attentive, Brex, Plaid, Aurora Solar, Wealthsimple, CircleCI e KeepTruckin receberam cheques da Base10.

O objetivo do Base10 é direcionar 50% do retorno dos seus investimentos para financiar bolsas de estudo para alunos de grupos socialmente minorizados nos Estados Unidos. Para apoiar a iniciativa, muitas vezes as empresas investidas aceitam receber o aporte do fundo mesmo em rodadas com muita demanda do mercado.

É de se imaginar que esse seja o caso do Nubank, já que a companhia levantou US$ 400 milhões em sua sétima rodada de financiamento, em uma captação que avaliou o banco digital entre as cinco maiores instituições financeiras da America Latina.

"Desde a fundação do Nubank, sabemos que formar times fortes e diversos era peça fundamental para cumprirmos a nossa missão de revolucionar o sistema financeiro na América Latina. Receber o Base10 Partners em nosso grupo de investidores é mais um passo nessa direção e um reconhecimento de nosso compromisso social e econômico", afirma David Vélez, fundador e presidente do banco digital, em nota.

Desde o final de 2020, após uma polêmica entrevista da cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, a empresa tem adotado uma série de medidas para promover diversidade racial dentro e fora da empresa.

Os fundadores David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible assinaram uma carta informando que a fintech iria investir R$ 20 milhões em ações para promover diversidade racial. Dentre as ações destacadas estava a revisão completa das práticas de RH, como seleção recrutamento, e avaliação de performance, “de modo a eliminar vieses e barreiras que contribuam para a sub-representação de negros e negras” e a ampliação da equipe de diversidade, que agora conta com doze pessoas dedicadas em atração, seleção e desenvolvimento de grupos sub representados.

A meta da empresa é contratar 2.000 pessoas negras até 2025 para garantir um ambiente de trabalho com ao menos 30% de negros e negras e ao menos 22% em cargos de gerência. Segundo a companhia, somente neste ano já foram mais de 1.000 contratações, sendo que cerca de 50% delas de pessoas autodeclaradas negras.

Com oito anos de operação, o Nubank já levantou mais de US$ 1 bilhão em rodadas de investimentos e hoje soma mais de 38 milhões de clientes em todas as cidades brasileiras. Seu cartão de crédito é utilizado por 23 milhões de usuários e a conta digital, por cerca de 35 milhões. Em 2020, a empresa anunciou a aquisição da corretora digital Easynvest, que possui mais de 1,5 milhão de clientes e R$ 26 bilhões de ativos sob custódia.

Além do Brasil, a companhia também mantém operações no México e na Colômbia, e escritórios na Argentina, Alemanha e Estados Unidos.