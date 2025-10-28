Novelis protagoniza circularidade do alumínio no Brasil como alavanca rumo à descarbonização

Às vésperas da COP30 e no mês em que se celebra o Dia Nacional da Reciclagem do Alumínio (28/10), o Brasil tem motivos concretos para comemorar avanços significativos na agenda de sustentabilidade. De acordo com a Recicla Latas, em 2024, o índice nacional de reciclagem de latas de alumínio para bebidas chegou a 97,3%, colocando o país, pelo 16º ano consecutivo, entre os líderes globais na circularidade da embalagem.

Para o alcance deste resultado, a Novelis, líder mundial em laminação e reciclagem de alumínio, teve uma contribuição direta e relevante. A companhia desponta como uma das principais protagonistas da transição para uma economia mais verde e inclusiva a partir de um modelo de negócio com base na economia circular. No Brasil, se destaca por reinserir a lata de alumínio pós-consumo em sua cadeia produtiva, mostrando que a sustentabilidade com impacto ambiental e social positivo é uma realidade tangível.

O foco do negócio é a produção e venda de chapas de alumínio de alta qualidade, elevado conteúdo reciclado e baixa pegada de carbono para diferentes setores. Grande parte desse material destina-se ao mercado de embalagem de bebida, ou seja, as latinhas.

“O alumínio pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades e qualidade. As latas de bebidas são fabricadas a partir de um único material, ou seja, o alumínio. Dessa forma, elas podem ser 100% recicladas e retornar para o consumo em um ciclo de cerca de 60 dias. Isso posiciona a latinha de alumínio como a embalagem mais reciclada do Brasil”, explica Elizabeth Shie, head de estratégia da Novelis na América do Sul.

Um ciclo infinito e sustentável

Em Pindamonhangaba (SP), a Novelis mantém o maior Complexo Integrado de Laminação e Reciclagem de Alumínio do mundo, com capacidade de laminação de 720 mil toneladas por ano e de reciclagem de 500 mil toneladas por ano. Em seu último ano fiscal (que considera o período de abril de 2024 a março de 2025), a empresa reciclou cerca de 20 bilhões de latas, provenientes do mercado nacional, além de 50 mil toneladas de outros tipos de sucata de alumínio.

A executiva reforça que o ciclo infinito da reciclagem do alumínio tem efeitos diretos sobre o meio ambiente e a sociedade. “Quando descartada corretamente, a lata segue para a reciclagem e, em aproximadamente dois meses, retorna às prateleiras, pronta para o consumo novamente. Dessa forma, evitamos a destinação de resíduos para aterros e a extração de matéria prima da natureza”, diz.

A reciclagem do alumínio consome 95% menos energia e reduz 95% das emissões de CO2 em comparação à produção de alumínio primário. Em 2024, a operação da Novelis no Brasil evitou a emissão de 6 milhões de toneladas de CO2, contribuindo para as metas de descarbonização e para o avanço da economia verde no país.

No contexto 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas, que acontecerá em Belém (PA), no próximo mês, a reciclagem do alumínio se destaca como uma ação eficiente no combate às emissões e mudanças climáticas.

Investimentos para liderança na indústria

Para se manter na liderança do segmento, nos últimos 12 anos, a companhia investiu mais de US$ 1,2 bilhão (R$ 7 bilhões) em modernização e ampliação de suas operações no Brasil. O pacote de investimentos mais recente é de R$ 450 milhões. A fase final, que está em andamento e deve ser concluída ainda em 2025, irá elevar a capacidade de laminação da planta de chapas para 750 mil toneladas anuais.

Para reduzir ainda mais a pegada de carbono de seus produtos, a Novelis investe em iniciativas constantes para eficiência energética de seus processos produtivos, inovação, captação de sucatas variadas de alumínio e tecnologias avançadas para maximizar a recuperação desse material.

ESG em toda a cadeia

A circularidade do alumínio é também um fenômeno social. “A atividade fomenta a coleta seletiva, contribuindo com a geração de renda para mais de 800 mil famílias”, conta Elizabeth.

Para ampliar a captação da sucata, a Novelis opera 14 Centros de Coleta, distribuídos estrategicamente por todo o Brasil. Este modelo é pioneiro e garante a aproximação da indústria recicladora com elos iniciais da cadeia de reciclagem, reconhecendo o papel essencial desses atores no ciclo.

Há, ainda, uma estratégia social robusta, com programas voltados para a educação ambiental, fortalecimento de cooperativas e incentivo à cultura, esporte e bem-estar entre catadores e cooperados. Essas iniciativas integram o propósito da Liga da Reciclagem, movimento que busca promover uma transformação real no planeta por meio da economia circular do alumínio, além de engajar todo o ecossistema — sociedade, varejo, indústria, cooperativas, catadores e poder público.

“Quando a gente pensa em sustentabilidade na Novelis, estamos falando de um propósito, que direciona nossa atuação, relações e visão de futuro, indo além de uma área ou departamento”, finaliza Elizabeth Shie.