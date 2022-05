Natura &Co divulga resultados em meio a tempestade perfeita

A fabricante de cosméticos Natura &Co divulga resultados nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, e já se sabe que a notícia que a companhia tem para dar está longe de ser positiva.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Em prévia divulgada no final de abril, a Natura &Co comunicou que a receita do primeiro trimestre de 2022 deve ter queda de cerca de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, ficando em R$ 8,2 bilhões, enquanto a margem ebitda deve ficar na casa dos 7%, ante 10,2% no primeiro trimestre de 2021.

Os resultados da empresa – que é dona das marcas Natura, Avon, The Body Shop e Aesop -- têm sido afetados pelo cenário macroeconômico, com alta da inflação, e também pela guerra entre Rússia e Ucrânia. A Avon tem uma presença importante nos dois países, que representam 5% de sua receita.

Os números do trimestre divulgados hoje darão mais detalhes sobre o desempenho da companhia no período e indicam qual é o real impacto do vento contra sobre seus resultados.

A Natura &Co fechou bem o ano de 2021, com lucro de R$ 1 bilhão no ano, comparado a um prejuízo de quase R$ 650 milhões no ano anterior. Mas a companhia já esperava um ano difícil em 2022, devido à tríade de cenário macroeconômico nacional, inflação global de custos e guerra no Leste Europeu.

Para aliviar o impacto dessa tempestade perfeita, a Natura &Co tem lançado mão de estratégias para proteger suas margens, como a busca de mais sinergias na operação de Avon, além de corte e otimização de despesas.

Como pontos positivos, a companhia pode dar mais detalhes sobre melhoria de margens e novo modelo comercial da Avon, e investimentos em Aesop.

VEJA TAMBÉM:

Roupa, calçado e beleza até R$ 100: os favoritos para o Dia das Mães 2022

Ranking mostra empresas com mais reputação; Natura está firme na liderança