Roupa, calçado e beleza até R$ 100: os favoritos para o Dia das Mães 2022

A maioria dos brasileiros pretende gastar até R$ 100 no presente de Dia das Mães este ano. Uma pesquisa realizada pela consultoria BIP (Consultoria Business Integration Partners) e o Instituto Qualibest mostrou que 40% dos entrevistados planeja gastar esse valor. Em seguida vêm os brasileiros que devem gastar entre 100 e 350 reais no presente (35,5% dos entrevistados). O grupo que vai desembolsar entre 350 e 600 reais no presente representa apenas 8,6% dos entrevistados no levantamento.

Ainda que a maioria planeje gastar até 100 reais no presente, 40% dos entrevistados disseram que vão gastar mais esse ano do que no ano passado com o presente. Dos entrevistados, 31% disseram que vão gastar o mesmo valor que o ano passado, e 23% responderam que vão gastar menos do que no ano passado.

A pesquisa ouviu 1.061 pessoas entre os dias 8 e 12 de abril e questionou sobre valor do presente, modelo de compra e categoria preferida para o presente. Os dados mostram, por exemplo, que 46% dos entrevistados irão pesquisar e comprar o presente de Dia das Mães na internet. Outros 25% preferem pesquisar e comprar o presente de Dia das Mães na loja física. Já 16% devem pesquisar na internet e comprar na loja física, enquanto 5% pretendem pesquisar na loja física e comprar online.

Para se destacar na disputa pelo consumidor nesta data, varejistas devem investir em campanhas personalizadas, com descontos e incentivos que atraiam o consumidor preocupado com preço, conclui a consultoria BIP. Para garantir os melhores preços, é importante também garantir boas negociações com fornecedores.

Roupas, calçados e beleza são os preferidos

O principal fator para a decisão de compra do presente será o preço, para 36% dos entrevistados. O segundo fator mais importante será prazo e condições de pagamento, com 16%. A marca do produto vem em seguida com 15% das respostas, e a recomendação de familiares e amigos em quarto lugar, com 11%.

A pesquisa mostra também que a maioria pretende presentar a mãe com roupas. A categoria vem em primeiro lugar, com 30% das respostas. O segmento de calçados vem em seguida, com 14%, e produtos de beleza em terceiro, com 12%. Eletrodomésticos, eletrônicos e chocolates aparecem juntos, com 10% das respostas.