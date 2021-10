Musk, Bezos e Zuckerberg: EUA discutem taxar fortuna de 700 bilionários

Congressistas dos Estados Unidos discutem formas de cobrar mais impostos dos maiores bilionários do país. Uma proposta apresentada por senadores democratas prevê taxar cerca de 700 bilionários, dentre eles nomes conhecidos como Elon Musk, CEO da Tesla, Jeff Bezos, criador da Amazon, e Mark Zuckerberg, fundador do Facebook.

Pela proposta, apresentada pelo senador Ron Wyden, o imposto extra se aplicaria a contribuintes com renda anual maior que 100 milhões de dólares ou àqueles que detêm ao menos 1 bilhão de dólares em ativos por três anos.

"O Imposto de Renda dos Bilionários garantiria que os bilionários paguem impostos todos os anos, assim como os trabalhadores americanos", disse Wyden em um comunicado.

Se aprovada, a nova regra obrigaria os bilionários a pagarem imposto sobre o valor crescente de seus ativos todos os anos, tratando esse valor como renda. Os super-ricos também poderão fazer deduções se sofrerem perdas, de acordo com o Business Insider.

A proposta prevê uma taxação de 23,8% sobre o aumento do valor de ativos não vendidos, como ações e títulos. Os bilionários poderiam escolher pagar a primeira fatura em parcelas iguais ao longo de cinco anos.

De acordo com o Washington Post, Elon Musk precisaria pagar cerca de 50 bilhões de dólares em impostos nos primeiros cinco anos. Jeff Bezos teria que pagar 44 bilhões de dólares no mesmo período. Bill Gates pagaria 19 bilhões de dólares, enquanto Larry Page (dono do Google) e Mark Zuckerberg pagariam 29 bilhões de dólares.

Somando o valor estimado a ser pago pelos cerca de 700 bilionários enquadrados na proposta, o valor arrecadado chega a 224 bilhões de dólares.