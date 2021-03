Multilaser Pro mais que dobra faturamento com PMEs provedoras de internet

A empresa de eletroeletrônicos e informática Multilaser Pro percebeu uma grande oportunidade de crescimento na linha de provedores de internet. Em 2020, a Multilaser Pro faturou R$ 500 milhões com esta linha, um crescimento de 150% em relação ao ano anterior.

Desse faturamento, 80% vem da parceria iniciada em 2018 com a chinesa ZTE, uma das principais fornecedoras de equipamentos de telecomunicações e soluções de rede do mundo, que oferece equipamentos para infraestrutura de redes em fibra óptica e softwares de gerenciamento para as grandes operadoras de Telecom.

"Existem as quatro grandes operadoras no Brasil, mas mais de 14 mil são cadastradas na Anatel, competitivas e com bons clientes. Foi ao olhar para essas operadoras menores que percebemos a oportunidade de crescimento ao vender os roteadores e outros itens da ZTE. Atualmente atendemos apenas 2.500 clientes dessa fatia, então, o potencial de expansão é enorme", diz Rafael Cortes, diretor de produtos para as linhas de redes, provedores, energia, segurança e smart home da Multilaser.

Para o executivo, a aceleração da digitalização durante a pandemia foi essencial para o crescimento do negócio. Isto porque esses operadores menores atendem pessoas que não tinham acesso ao serviço de grandes operadoras ou ainda oferecem serviços mais personalizados. Além do mais, 30% dos domicílios não têm internet em casa.

Para atender os clientes e conquistar novos, a Multilaser Pro tem uma equipe de 80 vendedores em todo o país. Eles são responsáveis por apresentar o produto e as qualidades técnicas para as operadoras. Há também o time de pós-venda com mais 40 pessoas e funcionários nas fábricas de Extrema, em Minas Gerais, e Manaus, no Amazonas, totalizando 3 mil funcionários. "Desde maio estamos batendo recordes de faturamento e aumentando a produção para que essas operadoras possam contar com o nosso estoque", afirma Cortes.

Como as operadoras, que são clientes da Multilaser Pro, geralmente atendem pequenas cidades ou bairros, a empresa também viu a oportunidade de ceder crédito para a evolução dos negócios. "Esse pequeno empresário vai receber do cliente só depois que ele já usa o serviço de internet, por isso o crédito é importante e dá a estabilidade inicial para ele comprar os equipamentos que serão instalados. Temos um departamento de análise de crédito que tem juros mais baixos do que dos bancos e permite parcelas em até 36 vezes".

Com a fabricação dos produtos da ZTE pela própria Multilaser Pro, uma rede de vendedores e pós-vendas em um mercado que cresce no Brasil, a companhia espera para 2021 faturamento de R$ 700 milhões, sendo 90% vindo dos equipamentos da ZTE e 10% de itens de fibra ótica. Com isso, o market share, que atualmente está em 25% pode chegar a 40%.

"Essas operadoras chegam onde as grandes ainda não vão, a digitalização do Brasil é um caminho sem volta e estamos otimistas com a expansão do negócio", afirma Cortes.