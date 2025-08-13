A imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros por parte dos Estados Unidos, anunciada em maio por Donald Trump, chegou como um desafio extra para empresas que têm o mercado norte-americano como destino principal.

Para a Hydra – Pet Society, fabricante brasileira de produtos premium para cuidados com pets, os EUA representam 30% das exportações — e, segundo sua sócia-fundadora e VP de Negócios, Marly Fagliari, a reação foi imediata.

“Conseguimos embarcar três containers antes da implementação da tarifa, garantindo preços antigos para nossos clientes. Depois, criamos uma tabela e renegociamos a margem de lucro com os distribuidores para absorver parte do impacto”, afirma Fagliari.

Estratégia de resiliência

Com fábrica em Guarulhos (SP) e presença em 70 países, a Hydra – Pet Society faturou US$ 30 milhões em 2024. A companhia já vinha se preparando para cenários externos adversos, adotando medidas que vão da diversificação de portos de embarque ao fortalecimento da rede de distribuidores.

A empresa, dona de marcas como Hydra - considerada a “Kérastase dos animais” - e Softcare, aposta na alta performance dos produtos para manter sua fatia de mercado, mesmo diante do aumento de custos.

“Nosso maior mercado é os Estados Unidos, e o tarifaço não vai mudar isso”, diz a executiva.

Expansão global

Enquanto mantém esforços para preservar a base de clientes nos Estados Unidos, a Hydra – Pet Society acelera sua presença internacional. Em junho, fechou contrato com distribuidores na China e negocia novas parcerias na Ásia e na América Latina. A expectativa para 2025 é de crescimento de 30% no mercado norte-americano e 15% no Brasil.

A empresa também aposta em novos mercados estratégicos.

“A abertura da nossa filial no Japão no ano passado mostra o quanto estamos comprometidos com a internacionalização e o fortalecimento da marca globalmente”, afirma Fagliari.

De Guarulhos para o mundo

Fundada em 2004, a Pet Society nasceu da experiência de Fagliari no setor cosmético, adaptando a sofisticação de produtos humanos para o mercado pet. A estreia internacional ocorreu já em 2005, na primeira participação em uma feira nos Estados Unidos.

O crescimento ganhou força na pandemia, com a alta de 30% no número de pets nos lares brasileiros. De 2019 a 2024, a empresa acumulou expansão de 120%, sustentada por inovação e aposta em nichos premium.

Para 2025, o objetivo é manter o ritmo de expansão mesmo em um cenário de protecionismo comercial.

“Além de mercados emergentes, estamos explorando oportunidades na Europa e no Sudeste Asiático. O tarifaço nos desafiou, mas já estávamos preparados para continuar crescendo”, afirma a executiva.

