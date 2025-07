Tarifaço EUA: presidentes de empresas se posicionam sobre tarifa de 50% de Donald Trump ao Brasil

Veio antes do dia 1º de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina nesta quarta-feira, 30, um decreto executivo que oficializa a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros.

No decreto, Trump justifica a tarifa com a alegação de uma "emergência nacional", apontando as políticas e ações "incomuns" e "extraordinárias" do governo brasileiro, que, segundo ele, prejudicam empresas dos Estados Unidos, além de comprometer os direitos de liberdade de expressão e afetar negativamente a política externa e a economia americana. O presidente dos EUA também menciona como base para a medida a suposta "perseguição, intimidação, assédio, censura e processos politicamente motivados" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre diferentes empresas que poderão ser impactadas, está a Ecosmetics, empresa brasileira de cosméticos com presença em 74 países. Após 8 anos com operação nos Estados Unidos, a companhia pode ser obrigada a encerrar suas operações em Miami, na Flórida, segundo Edson Borgo, CEO da empresa.

“Com essa taxação, é totalmente inviável a Ecosmetics sobreviver nos Estados Unidos. A conta não fecha”, afirma.

Atualmente, o mercado norte-americano representa de 8% a 12% do faturamento com exportações da companhia. A operação conta com um centro de distribuição de 1.200 m² na Flórida, com 12 funcionários. Agora, esse modelo está em xeque.

Novo centro de distribuição da Ecosmetics no Panamá

Entre as alternativas de médio prazo está a migração do centro de distribuição da Flórida para o Panamá.

“O país não possui restrições comerciais como os Estados Unidos. O distribuidor do Panamá venderia para o distribuidor americano, funcionando como ponte”, diz o CEO. No entanto, essa operação ainda está em estudo, porque os custos da logística indireta podem não compensar a tarifa americana.

Risco de perda de mercado americano

Além dos custos, a maior preocupação da empresa é perder os distribuidores nos EUA - responsáveis por levar os produtos da marca aos salões de beleza. “Se eu deixo de entregar, o distribuidor substitui por uma marca europeia, que não sofrerá a mesma taxação. E aí, perdemos o canal de acesso ao consumidor final”, diz o CEO.

Borgo acredita que o setor de cosméticos brasileiro pode ser um dos mais atingidos pela medida. “O Brasil compra muito mais dos Estados Unidos do que vende. Essa taxação não tem lógica comercial, é claramente uma retaliação política”, afirma.

Apesar disso, o presidente também reforça que existe uma intenção do governo americano que de que empresários possam investir na criação de uma fábrica nos Estados Unidos, mas o processo não é tão fácil, muito menos barato.

“Levaríamos de dois a três anos para implantar uma planta lá. Fora o investimento milionário. É inviável para a nossa empresa,” afirma.

Redirecionamento de investimentos

Com o cenário incerto, a Ecosmetics já começou a redesenhar sua estratégia. “Vamos tirar investimentos de feiras internacionais e ampliar nossa presença no mercado nacional. Também estamos reforçando a atuação no Oriente Médio, apesar da tensão geopolítica”, afirma.

A expectativa da empresa é manter a projeção de crescimento para 2025, mesmo com os desafios entre 25% e 30% em vendas e de 8% a 12% em faturamento.

“Mas, sim, o tarifaço impacta financeiramente e emocionalmente. Trabalhamos oito anos construindo esse mercado. Agora que a operação começa a decolar, somos obrigados a parar tudo”, diz Borgo.

O CEO da Ecosmetics espera que os governos brasileiro e americano encontrem uma solução diplomática para essa situação.

“Acredito que Trump não manterá essa taxação tão elevada, é mais uma pressão política. Mas o tempo é curto. Temos cargas paradas, distribuidores pressionando e um risco real de ruptura”.

Braspine: férias coletivas por causa do tarifaço

Outra empresa que começou a sobre impactos do anúncio do tarifaço é a BrasPine, empresa do Paraná que fabrica molduras de madeira, que decidiu na última quinta-feira adotar férias coletivas de 30 dias para 700 funcionários na unidade de Jaguariaíva, segundo a área de Comunicação da BrasPine.

“Essa turma de 700 funcionários são todos da operação e será dividida em dois grupos, um deles sai de férias, e depois o outro sai. A ideia é manter a fábrica de Jaguariaíva em operação porque temos compromissos com os nossos clientes”, diz a fonte da empresa.

A companhia se consolidou como uma das principais empregadoras do estado do Paraná. Fundada em 1997, por três sócios, a BrasPine tem duas unidades fabris: uma em Jaguariaíva com cerca de 1.300 funcionários e outra em Telêmaco Borba com cerca de 1.100. Além disso, a companhia também tem uma área florestal que começou em 2020 com 150 funcionários, além de dois escritórios em Curitiba e Porto Alegre que emprega 50 pessoas.

“Neste momento, apenas uma parte dos funcionários da unidade de Jaguariaíva que terão férias coletivas. Ainda não podemos falar sobre Telêmaco Borba”, diz.

A dependência com a exportação americana

Por ser uma empresa de capital fechado, a empresa não abre informações sobre o faturamento e produção, mas a fonte diz que a companhia tem forte dependência do mercado norte-americano, por trabalhar com 3 segmentos de negócio - e dois deles dependem muito da exportação, que são:

Mouldings (molduras de madeira, que são o carro-chefe da empresa);

Pellets de madeira (um tipo de pinus feito de subprodutos, que funciona como biocombustível),

Florestal (plantação de árvores para uso como matéria-prima).

Leia também: Trump diz que tarifas sobre medicamentos e chips podem ser implementadas até o fim do mês

“No caso das molduras de madeira, a maior parte é exportada para os Estados Unidos. Já no caso dos pellets, são os países europeus o principal mercado de importação”, afirma a fonte.

Em nota, a companhia diz que “permanece atenta às movimentações diplomáticas e comerciais na expectativa de que o governo brasileiro conduza negociações eficazes com os Estados Unidos, buscando moderação da tarifa e a preservação da competitividade das exportações nacionais”.

Os impactos para o setor florestal

De acordo com dados do último Estudo Setorial da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE Florestas), o Paraná possui cerca de 1,17 milhão de hectares plantados, sendo 710.836,77 hectares de pinus, 438.721,37 hectares de eucalipto e 6.486,96 ha de araucária, o que corresponde a 11,84% dos plantios do país.

Isso coloca o Paraná no 4ºo lugar entre os produtores nacionais, fazendo com que o estado empregue 15,6% de todos os trabalhadores do setor florestal no Brasil.

Para Fabio Brun, presidente da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE Florestas), a taxação de 50%, na prática, pode inviabilizar o negócio de exportação de produtos de origem florestal para os Estados Unidos.

“Em primeiro de abril já foi aplicada uma tarifa de 10% a todos os produtos brasileiros exportados e esses 40% estão sendo aplicados adicionalmente sobre essa tarifa. O esforço agora precisa ser para redução para uma tarifa administrável, porque já estamos sobretaxados.”