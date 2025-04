Com safra recorde, governo deve ampliar financiamento para o agro, diz Alckmin

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse neste domingo, 27, que o agronegócio brasileiro vive um bom momento e que a safra deste ano deve ser recorde. Ele também anunciou que o governo vai liberar R$ 80 bilhões em crédito para inovação no agro, com juros de 4% ao ano, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A linha será usada para financiar projetos de tecnologia e modernização na agricultura.

Segundo Alckmin, o clima tem ajudado a produção e o crescimento da indústria de máquinas agrícolas superou expectativas.

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) previa alta de 8% neste ano, mas o crescimento no último mês chegou a 24%, segundo Alckmin.

As falas ocorreram durante a abertura da Agrishow, feira de tecnologia agrícola que acontece em Ribeirão Preto (SP) e é considerada a maior da América Latina.

Combustível renovável e exportações

Alckmin falou ainda sobre a nova lei do "combustível do futuro", que vai permitir aumentar a mistura de biodiesel no diesel e de etanol na gasolina.

Hoje, o Brasil já mistura 14% de biodiesel e 27% de etanol; com a mudança, o percentual de etanol pode chegar a 30%.

O programa Mover, que prevê depreciação acelerada para compra de máquinas mais eficientes, também foi citado como estímulo para modernizar o setor. Alckmin destacou ainda que o acordo entre Mercosul e União Europeia é essencial para ampliar as exportações do agro brasileiro.

Plano Safra e juros

Sobre o próximo Plano Safra, Alckmin disse que trabalha para liberação de mais recursos.

"Nós vamos trabalhar para ter o aumento do valor do Plano Safra e ele certamente vai exigir uma equalização maior em razão do aumento da taxa Selic", disse.

A taxa básica da economia (Selic) está em 14,25%.

Ele afirmou que espera uma redução dos juros nos próximos meses, impulsionada pela queda do dólar e pela diminuição da inflação dos alimentos.