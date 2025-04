Com 'gato CEO', startup de SC cria plano de saúde pet como benefício para empresas

A Guapeco, startup de Florianópolis, nasceu com uma proposta simples, mas inovadora: trazer soluções para o bem-estar de animais de estimação no ambiente corporativo.

Criada em 2020 por Martha Rodrigues e Thiago Pimentel, a empresa transformou um sentimento pessoal em um modelo de negócio escalável.

A ideia surgiu após Martha adotar o gato Mutley, que se tornou o "CEO honorário" da Guapeco, e perceber a ausência de benefícios corporativos voltados para os tutores de pets.

A proposta da Guapeco é clara: criar um serviço que atenda as necessidades da geração atual de colaboradores, cada vez mais apaixonada por seus animais de estimação.

A história

Martha, formada em Administração, tinha experiência prévia no setor de vendas em empresas de tecnologia. Quando conheceu Thiago, com quem já trabalhava em outras empresas, ele se tornou seu sócio na Guapeco.

Juntos, com o apoio de Júlia Locks, amiga de infância de Martha e especialista no mercado pet, deram vida à Guapeco. A missão: oferecer um benefício corporativo que atendesse à crescente demanda por cuidados com pets, um mercado ainda inexplorado.

O primeiro produto da Guapeco era um benefício simples: o plano de saúde para pets como parte do pacote de benefícios oferecido pelas empresas aos seus funcionários. Em 2021, a empresa começou a crescer, validando a ideia e a proposta no mercado.

A Guapeco se destaca como uma HRTech B2B especializada em benefício corporativo para pets. Seu modelo de negócio oferece planos de saúde para animais de estimação que são acessíveis através de um sistema de reembolso.

O funcionário pode levar seu pet à clínica veterinária de sua preferência e solicitar o reembolso dos procedimentos realizados, sem coparticipação e sem a necessidade de microchipagem do animal.

A startup oferece cobertura nacional, atendendo a mais de 120 empresas e com mais de 70 mil usuários em sua base.

Empresas como Accenture e RD Station já utilizam o benefício, que serve como um atrativo para a retenção e engajamento de talentos.

"Oferecer um benefício que tem tudo a ver com o estilo de vida e valores dos colaboradores traz um diferencial para as empresas no mercado competitivo atual", explica Martha Rodrigues, CEO da Guapeco.

Desafios e conquistas

Desde o início, a Guapeco enfrentou o desafio de introduzir uma categoria de produto inédita no mercado: o benefício corporativo voltado para pets.

Não existia nenhum modelo parecido no Brasil e o trabalho de educar empresas e colaboradores sobre essa nova possibilidade foi fundamental para a validação do negócio.

O crescimento foi acelerado após a primeira rodada de investimentos em 2024, que rendeu um aporte de R$ 750 mil.

Esse impulso levou a Guapeco a aumentar seu faturamento em 300%, chegando a uma receita anual recorrente de R$ 1,3 milhão. Para 2025, a projeção é alcançar R$ 3 milhões.

A governança da empresa é liderada pelos três sócios fundadores, que possuem perfis complementares: Martha cuida da visão estratégica e da gestão de relacionamento com empresas, Thiago Pimentel é o CTO responsável pela parte tecnológica e inovação, enquanto Júlia Locks atua como especialista no mercado pet.

O principal diferencial da Guapeco em relação aos concorrentes é a combinação de um modelo B2B bem estruturado com um forte foco na experiência do colaborador.

A empresa não apenas oferece um serviço de plano de saúde para pets, mas também integra uma série de serviços que vão além, como telemedicina veterinária, reembolso para clínicas não credenciadas e até conexão com creches e hotéis pet.

Telemedicina veterinária

Em 2025, a Guapeco segue apostando em inovação. A empresa lançou recentemente o serviço de telemedicina veterinária, que permite que os tutores de pets tenham consultas remotas com veterinários 24 horas por dia, sete dias por semana.

O serviço visa facilitar o acesso à saúde dos pets e reduzir a necessidade de consultas presenciais, contribuindo também para a diminuição de custos com sinistros.

12% e com novos clientes como PicPay, a Guapeco está se consolidando como uma referência no mercado corporativo de benefícios para pets. Com crescimento mensal médio dee com novos clientes como, aestá se consolidando como uma referência no mercado corporativo de benefícios para

A empresa, que já atendeu 70 mil usuários, espera dobrar esse número até o final de 2025.