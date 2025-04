15 franquias baratas para não trabalhar aos finais de semana a partir R$ 3.600

O equilíbrio entre vida profissional e pessoal tem se tornado um fator crucial nas decisões de carreira e empreendedorismo no Brasil. A busca por trabalhos com horários mais flexíveis e a possibilidade de aproveitar finais de semana e feriados tem ganhado destaque.

Nesse cenário, as franquias surgem como uma alternativa atraente para quem deseja conciliar o trabalho com o descanso.

Modelos de franquias permitem ao empreendedor organizar sua rotina, operar em horários comerciais e, principalmente, garantir o tempo livre aos sábados, domingos e feriados, focando no lazer, na família e no autocuidado.

Além de atenderem ao desejo de evitar a exaustão e o ritmo acelerado de setores como varejo e alimentação, essas franquias combinam autonomia com o potencial de retorno financeiro, abrangendo áreas como serviços, educação, consultorias e negócios digitais.

Se o seu objetivo é empreender sem abrir mão do tempo livre, veja a seguir uma seleção de franquias que tornam isso possível, mostrando que é possível equilibrar qualidade de vida com o sucesso no próprio negócio.

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. A marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 15.900 Faturamento médio mensal: R$ 4.000 Prazo de retorno: até 6 meses



BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos.

Os franqueados, que podem trabalhar em unidades físicas e também home office, são responsáveis ​​por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.000 Faturamento médio mensal: R$ 30.000 Tempo de retorno: a partir de 3 meses



Aprova Crédito

Criada em 2017, a Aprova Crédito é uma rede de franquias que vai além do crédito e dos serviços financeiros. Desenvolvida por Wilian Baldacin, a empresa tem se tornado um hub das finanças, com cerca de 45 tipos de serviços e produtos.

O franqueado pode atuar com empréstimos, consórcios, seguros e financiamentos, mas, também, com venda de projetos de energia solar e abertura de contas para clientes.

Investimento inicial: R$ 17.900 Faturamento médio mensal: R$ 100.000 Prazo de retorno: Até 6 meses



Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based que oferece um modelo inovador de publicidade através de saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. Fundada por André Jácomo durante a pandemia, a rede já fatura R$1 milhão por ano e está presente em mais de 130 unidades cidades de 14 estados brasileiros.

O modelo de negócio conecta anunciantes locais com consumidores, gerando milhares de visualizações, enquanto os franqueados trabalham remotamente com baixo investimento inicial. O grande diferencial da franquia é o suporte personalizado, que acompanha intensivamente os novos empreendedores nos primeiros 60 dias de operação, garantindo rentabilidade desde o início.

Investimento inicial: R$ 6.990 Prazo de retorno: 3 meses em média Faturamento médio mensal: R$ 8.000



Publicarga

A Publicarga é uma franquia que oferece totens de carregamento de celulares com espaços publicitários estratégicos. Os equipamentos, fabricados em aço carbono com pintura eletrostática, estão disponíveis no modelo de 40 polegadas e são instalados em estabelecimentos comerciais como academias, restaurantes e lojas.

Investimento inicial: R$ 18.900 Faturamento médio mensal: R$ 11.880 Prazo de retorno: entre 6 a 9 meses



Avantar

A Avantar é uma rede de franquias especializada em seguros, consórcios, planos de saúde e serviços financeiros. Com uma estrutura voltada para oferecer suporte premium a clientes e franqueados, a marca se destaca como uma das redes de franquias que mais crescem no Brasil. Seu diferencial está em transformar franqueados em empresários de alta performance.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100.000 Tempo de retorno: até 6 meses



Otimiza Licitações

A Otimiza Licitações é uma franquia que oferece consultoria especializada para empresas interessadas em participar de licitações públicas. Fundada em 2023, a rede já possui quase 50 unidades no Brasil. A Otimiza se destaca por oferecer suporte completo, incluindo tecnologias avançadas, assessoria jurídica, de marketing e comercial. Com foco em licitações eletrônicas, auxilia empresas de todos os tamanhos a lidar com as complexidades deste mercado, do início ao fim do processo licitatório.

Investimento inicial: R$ 20.000 Faturamento médio mensal: R$ 10.000 a R$ 15.000 Tempo de retorno: 4 a 6 meses



Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: R$ 2.850 Faturamento médio mensal: R$ 11.500 Tempo de retorno do investimento: 12 meses



Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 150 franqueados espalhados por todo o Brasil. A rede se destaca pelo oferecimento de um mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com lay-out agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico para que os clientes possam preparar e comer as suas refeições no local. O papel do franqueado é administrar o ponto comercial - o que pode ser feito em qualquer horário.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000 Faturamento médio mensal: R$ 45.000 (em média) Tempo de retorno: média de 22 meses



MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial.

Investimento inicial: R$ 3.600 Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 150.000 Tempo de retorno do investimento: 4 meses



TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. Assim como outras empresas, a TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000 Faturamento médio (mês): a partir de R$ 10.000/mês Retorno do investimento: 2 a 3 meses (variável)



Bem Soluções Financeiras

Com modelos home based e lojas, a Bem Soluções Financeiras oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento: a partir de R$ 14.900 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12.000/mês Retorno do investimento: 3 a 5 meses (pode variar)



Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000/mês Retorno do investimento: 3 a 5 meses (variável)



My Place Office

A My Place Office, criada em 2009, é uma franquia de coworking que oferece não só espaços físicos de trabalho, mas também uma série de soluções virtuais que enriquecem a experiência de coworking. Esses serviços incluem atendimento personalizado de secretárias, gestão de correspondências e outros.

Investimento inicial: a partir de R$ 180.000 Faturamento médio mensal: R$ 50.000 Tempo de retorno do investimento: 18 a 24 meses



Botopremium

Considerada a maior rede de harmonização facial e corporal criada no Nordeste, as unidades de rua da Botopremium são ideais para quem não quer trabalhar nos finais de semana e feriados. A rede possui serviços com condições de pagamento facilitadas, preços acessíveis e mais de 40 procedimentos estéticos. Com um modelo enxuto, a Botopremium possui mais de 60 unidades espalhadas pelo Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 175.000 Faturamento médio mensal: R$ 150.000 Previsão média de retorno: a partir de 6 meses



My Robot

A My Robot é uma rede de escolas de robótica voltada para crianças e adolescentes, com cursos que abrangem robótica, programação, criatividade, educação financeira e entrepreneurismo. O principal objetivo da rede é conectar os alunos desde cedo com as competências mais valorizadas no mercado de trabalho.

Investimento inicial: a partir de R$ 150.000 Faturamento médio mensal: a partir de R$ 110.000 Previsão média de retorno: 12 a 18 meses