10 franquias baratas para trabalhar de casa a partir de R$ 4.990

O sonho de ter o próprio negócio está mais acessível — e portátil. Um número crescente de microfranquias brasileiras está abandonando o tradicional ponto comercial e apostando em modelos home based ou home office. A estratégia reduz custos fixos e acelera o retorno sobre o investimento, o que atrai um novo perfil de empreendedor: mais digital, enxuto e focado em rentabilidade.

A seguir, selecionamos redes de franquias que operam com modelos que dispensam loja física, permitindo que o franqueado atue de casa, com estrutura mínima. Elas variam de serviços de limpeza e saúde a viagens e consultoria. Todas têm um ponto em comum: custo inicial menor e promessa de retorno rápido.

Maria Brasileira

Consolidada como a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, com mais de 500 unidades localizadas em todos os estados. A franquia oferece modelos de negócios para cidades com até 100 mil habitantes, permitindo que a franquia seja administrada em home based, eliminando custos com ponto comercial e funcionários, por exemplo, aumentando a rentabilidade do empreendedor.

Investimento inicial: a partir de R$ 49.300

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno: 14 meses

CleanNew

A rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, não necessita de ponto comercial para funcionamento. O profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits, uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Padrão Enfermagem

Rede especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores. Seu principal objetivo é conectar esses profissionais a pessoas que necessitam de cuidados domiciliares ou hospitalares, oferecendo serviços essenciais voltados para a saúde. Com modelo de atuação home based, permite que o franqueado gerencie remotamente o fluxo de colaboradores e os agendamentos dos serviços.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo de retorno: 18 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Para quem não abre mão da liberdade geográfica, a marca tem o modelo de negócio home office, que dispensa ponto comercial. A 3, 2, 1 GO! atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada.

Investimento inicial: R$ 12.000 (modelo home office, incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15.000 a R$ 50.000

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero. Como o serviço funciona por agendamento, não é preciso abrir uma loja para ser franqueado.

Investimento inicial: R$ 4.990 (modelo home based, incluso taxa de franquia e kit inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10.000

Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

GraalSeg

A GraalSeg é referência em Segurança e Medicina do Trabalho. Com 14 anos de experiência no ramo, a marca ingressou no franchising em 2023, expandindo o modelo de negócio por meio de três formatos de microfranquia. Dentre eles, o de home office, que dispensa a necessidade de um ponto comercial, o que permite ao franqueado trabalhar da própria casa. É necessário ser da área de Segurança ou Medicina do Trabalho ou ter alguém na equipe que seja destas áreas.

Investimento inicial: R$ 18.500 (incluso taxa de franquia, equipamentos, instalações e serviços)

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Prazo de retorno: 6 meses

Minha Quitandinha

Criada em 2020, a Minha Quitandinha é uma startup que opera minimercados autônomos instalados em condomínios, empresas, hospitais e escolas. As unidades funcionam 24 horas por dia, sem necessidade de atendentes, com sistema de monitoramento e pagamento via aplicativo.

O modelo exige pouca manutenção, e o franqueado pode administrar o negócio remotamente. O faturamento médio mensal gira em torno de R$ 18 mil, com retorno estimado entre 10 e 18 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Retorno do investimento: 10 a 18 meses

Vinho 24h

A Vinho 24h traz um modelo inovador de adegas autônomas instaladas em condomínios. O consumidor acessa os vinhos por meio de um sistema de autoatendimento, sem necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Retorno do investimento: 14 meses

Santa Carga

A Santa Carga também aposta na combinação de carregadores de celular e publicidade. Os totens instalados em locais estratégicos geram receita com anúncios exibidos nas telas digitais. O franqueado lucra sem precisar operar ou administrar funcionários.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316 por totem

Retorno do investimento: até 8 meses

market4u

A market4u é a maior rede de mercados autônomos do Brasil, com mais de 2.185 pontos de venda em 155 cidades. As unidades não precisam de funcionários e são gerenciadas remotamente pelo franqueado. O monitoramento é feito por câmeras e um aplicativo próprio, que controla o estoque e as vendas.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Retorno do investimento: 16 a 24 meses