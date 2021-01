Mercado Livre prepara captação de US$ 1 bi em bônus

O Mercado Livre, maior portal de comércio eletrônico da América Latina, está preparando uma emissão de bônus de cerca de 1 bilhão de dólares, informou a Moody’s nesta segunda-feira.

Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, a emissão será feita em duas tranches — uma de cinco anos e outra de dez anos. A operação está sendo conduzida por BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e J.P. Morgan.

As conversas com investidores devem ser concluídas na quarta-feira, com a precificação saindo no dia seguinte.

Em relatório, a agência de classificação de risco de crédito atribuiu nota Ba1 para a emissão proposta, com perspectiva estável. Segundo o documento, os recursos da captação serão usados para refinanciar dívidas atuais, para propósitos corporativos, incluindo projetos verdes e sociais.