Melhores e Maiores 2023: confira a nova edição da revista Exame

Como celeiro global, o país precisa valorizar sua interação com o mundo

ENSAIO - 50 anos de inspiração

CEOs falam sobre o passado e o futuro em um Brasil desafiador e inspirador

BALANÇO DO ANO - A eficiência do setor privado

As 1.000 empresas do ranking somaram 7,85 trilhões de reais em receitas

EMPRESA DO ANO - 50 anos acelerando

A Localiza completa 50 anos com novas ambições dentro e fora do Brasil

HISTÓRIA - A economia em cinco décadas

O setor de serviços e o agronegócio impulsionaram o crescimento econômico

AGRONEGÓCIO - Bilhões de grãos

A produção agrícola consolidou sua força na economia com inovação

A SLC completou A incorporação que a levou a um novo patamar, sem perder eficiência

ALIMENTOS E BEBIDAS - A maior investe

Líder global, a JBS alcançou grau de investimento e entrou num novo e promissor mercado, o de frutos do mar

ATACADO E VAREJO - Saúde é o que interessa

O Grupo Mateus apostou em saúde financeira: reduziu o estoque e ampliou o lucro em um ano desafiador

BENS DE CAPITAL E ELETROELETRÔNICOS - O gigante da eletrificação

Fabricante de equipamentos elétricos aproveita a onda da energia limpa e cresce 27% em 2022

ENERGIA - Da Comgás para o Brasil

A Compass, controladora da Comgás, cresceu em 2022 ao repetir as boas práticas de gestão da companhia paulista em outros estados

FARMACÊUTICO E BELEZA - Em todos os cantos

A paulistana Cimed investiu em capacidade produtiva e na ampliação de portfólio para chegar a 90% das farmácias brasileiras

IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO CIVIL - Do Brasil para o mundo

A Votorantim Cimentos tem na diversificação de negócios e de geografias a sua fortaleza

MODA E VESTUÁRIO - Passos firmes

O grupo Arezzo&Co consolida as aquisições recentes e tem o melhor ano de sua história

PAPEL E CELULOSE - Astros alinhados

Preço da celulose, taxa de câmbio e bom desempenho operacional deixaram a Suzano à frente dos concorrentes em 2022

PETRÓLEO E QUÍMICO - Avanço na hora certa

A petroleira Prio acelerou as compras na pandemia e ampliou a produção mantendo a eficiência operacional

SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - Saneamento para todos

O faturamento da Aegea salta 120% enquanto a companhia busca suprir a falta de acesso dos brasileiros à água potável e ao esgoto

SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE - Atendimento unificado

O faturamento do Grupo Dasa cresceu 26% em 2022. A receita da expansão: integração total dos serviços

SIDERURGIA, MINERAÇÃO E METALURGIA - Transformação pelo aço

Com investimentos em startups e no exterior, a Gerdau vive o melhor momento numa história de 122 anos

TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES - Na onda do 5G

Líder no 5G, a TIM tem 6.400 antenas no Brasil e investe para crescer na indústria 2.0

TRANSPORTE, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LOGÍSTICOS - Fusão e ambição

A Localiza foi destaque num ano de transformação, após a fusão com Locamérica/Unidas

EMPREENDEDOR SOCIAL - Menos fome no mundo

A Gastromotiva, fundada pelo chef David Hertz, atua com distribuição de refeições e capacitação de profissionais

RANKING MELHORES E MAIORES - Um ano para celebrar

As maiores empresas apresentaram receita de 7,85 trilhões de reais

MAIORES BANCOS - Recuperando o caixa

Bancos voltam a apresentar sequência de bons resultados, e queda dos juros aumenta as perspectivas futuras

MAIORES FINANCEIRAS - O crescimento das maquininhas

O setor cresceu 20% em 2022 em relação ao ano anterior. O Sicoob manteve a liderança

MAIORES COOPERATIVAS - Unidos cresceremos

As cooperativas brasileiras são tracionadas pelo campo e têm crescimento de 24% no ano

MAIORES EDUCAÇÃO - Aulas de reforço

As empresas do setor colhem os resultados do investimento em tecnologia. Mas há desafios

MAIORES SEGURADORAS - Lucro seguro

As seguradoras brasileiras apresentaram bom desempenho em 2022 e esperam repetir o resultado neste ano

MAIORES OPERADORAS E PLANOS DE SAÚDE - Vigor fortalecido

Vem crescendo o número de beneficiários de saúde complementar, reflexo do bom desempenho da economia

MAIORES PARTICIPAÇÃO E MÍDIA - Desempenho robusto

A BNDESPar mais do que dobrou a receita em relação a 2021. as Empresas de mídia apresentam bons resultados

RANKING HISTÓRICO

AGRONEGÓCIO - Cooperativismo conectado

A Coamo reúne 31.000 associados e é referência em ESG e em tecnologia

ALIMENTOS E BEBIDAS - Inovação e ambição globais

Cervejaria transformou o mercado brasileiro e deu origem ao gigante que lidera o mercado global

ATACADO E VAREJO - Sustentável de berço

Mais premiada de seu setor, a Natura alia, desde sempre, os preceitos ESG à estratégia

BENS DE CAPITAL E ELETROELETRÔNICOS - A união faz a relevância

Semp e Mahle Metal Leve se aliaram a gigantes globais para manter a relevância em seus setores

IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO CIVIL - Evolução constante

A Votorantim Cimentos chega aos 87 anos com 40% da receita vinda de fora do Brasil

ENERGIA - Energia para um futuro verde

A AES Brasil tem 100% da operação renovável e mira negócios como o hidrogênio verde

FARMACÊUTICO E BELEZA - Novata multipremiada

A Kenvue nasceu da Johnson & Johnson e herdou um século de tradição no Brasil

MODA E VESTUÁRIO - Três histórias de pioneirismo

Vicunha, Beira Rio e Alpargatas são destaques históricos num setor que demanda criatividade

PAPEL E CELULOSE - De olho nos próximos 60 anos

A Klabin faz investimentos para as décadas futuras, inovando num setor tradicional

PETRÓLEO E QUÍMICO - Transição que abre caminhos

Petrobras e Vibra, gigantes do petróleo, investem para criar novos negócios com a transição energética

SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - 50 anos de protagonismo

A Sabesp completa cinco décadas sendo pioneira no meio ambiente e no mercado financeiro

SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE - Eficiência num setor-chave

A Rede D’Or tem mais de 70 hospitais no Brasil e uma gestão que pensa no longo prazo

SERVIÇOS FINANCEIROS - O céu segue como limite

A Cielo absorve e pesquisa novas tecnologias para seguir líder no mercado de pagamentos

SIDERURGIA, MINERAÇÃO E METALURGIA - Inovação e liderança global

CSN e CBMM são vencedoras históricas de um setor em que o Brasil é referência mundial em volume e qualidade

TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES - 100 milhões de vozes

Com o 5G, a Vivo foi de uma operadora de rede para uma geradora de transformações

TRANSPORTE, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LOGÍSTICOS - Um tapete para o futuro

A Latam aposta há 60 anos em qualidade no atendimento como diferencial competitivo

CASUAL

CAPA - De olho nos pés

Rodrigo Clemente, CEO da JVMC, tem uma coleção de 8.700 pares de tênis

GASTRONOMIA - Mesa para poucos

Restaurantes se tornam lugares para experiências gastronômicas exclusivas

Hotéis e spas usam o luxo para que seus hóspedes aprendam a descansar

CULTURA - O outro lado das passarelas

As Supermodelos, série da AppleTV+, mostra o outro lado das passarelas

Crise na produção europeia de vinho. O foco agora são os rótulos mais célebres