Executivos brasileiros celebram 50 anos do Melhores e Maiores em documentário; assista

O Melhores e Maiores chegou à sua 50ª edição nesta quarta-feira, 13. Desde 1974, a EXAME destaca e premia as melhores empresas do Brasil em seus setores de atividade. Além dos executivos das empresas vencedoras, entre elas a Localiza&CO, principal ganhadora da noite, participaram do evento André Mimica, co-CEO da Exame, André Esteves, sócio sênior do BTG Pactua e Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Para celebrar a marca histórica, a EXAME convidou importantes executivos que foram marcantes para as últimas décadas do capitalismo brasileiro. Rubens Ometto, presidente do conselho do Grupo Cosan, Luiz Seabra, cofundador da Natura &Co, Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazina Luiza, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, Jorge Gerdau, acionista da Gerdau, Eugênio Mattar, presidente do conselho da Localiza&CO, e o empresário Abílio Diniz foram convidados para relembrar grandes marcos do empreendedorismo brasileiro. Assista abaixo: