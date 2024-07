Caos em Paris: de trem paralisado a Zico roubado, veja tudo que aconteceu até agora

A tranquilidade parece que abandonou as sextas-feiras. Na semana passada, um apagão cibernético afetou aeroportos, bancos, laboratórios e tantos outros serviços espalhados pelo mundo.

Hoje, o centro das atenções mundiais está em Paris. A festa de abertura dos Jogos Olímpicos está programada para começar às 14h30, horário de Brasília. Mas o noticiário da capital francesa não foi dos melhores até agora.

Logo cedo, linhas de trem da França foram alvo de atos de sabotagem, incluindo um incêndio criminoso, no que foi descrito como uma "ação coordenada" para interromper as viagens antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. São esperadas 320 mil pessoas ao longo do Rio Sena para acompanhar a festa.

Segundos as autoridades, 800 mil pessoas ao redor do país devem ser impactadas pelos ataques aos trens da França.

"Sabotagem coordenada"

A ministra francesa dos Esportes e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Amélie Oudéa-Castera, disse que os ataques foram uma "sabotagem coordenada". Ela disse que os incidentes irão interromper as viagens desta sexta e do fim de semana, mas que a organização dos Jogos irá garantir "transporte adequado de todas as delegações para os locais de competição".

Pouco depois do problema com os trens, o aeroporto franco-suíço de Bâle-Mulhouse, em Estrasburgo, localizado na divisa entre França e Suíça, suspendeu as atividades temporariamente depois de um "alerta de bomba", segundo as autoridades locais.

As 12h42 (no horário local, 7h52 no horário de Brasília), a mesma equipe fez uma postagem atualizando a situação e informando que o alerta "chegou ao fim". Com isso, todas as operações do aeroporto estão sendo retomadas gradualmente.

Zico assaltado

Embaixador do Time Brasil em Paris, o ex-jogador Zico teve um prejuízo considerável na capital francesa um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O ídolo do Flamengo foi roubado próximo ao hotel em que está hospedado. Assaltantes levaram 500 mil euros (algo em torno de R$ 3 milhões) de Zico, segundo o jornal Le Parisien. O G1, entretanto, escutou fontes que disseram que esse valor não procede e que o prejuízo seria no valor de R$ 1,2 milhão.

O ex-jogador da seleção brasileira estava no banco traseiro de um táxi com uma mala que tinha um Rolex, diamantes e notas de dinheiro (2 mil euros e 2 mil dólares).

Paris com chuva

Com tudo isso, o que mais poderia acontecer? Paris amanheceu nesta sexta-feira sob chuva fina. O dia começou cinzento e com os principais jornais dando destaque à previsão do tempo. As chances de chover na cerimônia que vai reunir uma centena de chefes de estado está na casa dos 50%.

Quer mais?

Vale lembrar que as competições já começaram. E não custa recordar do caos no jogo entre Argentina e Marrocos sendo interrompido por 2h por causa da análise demorada do VAR para saber se o gol da Argentina estava impedido ou não (sim, estava) e invasão do campo por torcedores marroquinos. A seleção africana acabou vencendo a já histórica partida por 2 a 1.

Paris 2024 não veio a passeio.