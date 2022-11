Microondas, geladeira, fogão, airfryer: aparelhos de cozinha com desconto na Black Friday 2022

A Black Friday, que ocorre anualmente na última sexta-feira de novembro, é um evento muito aguardado pelos brasileiros. O motivo é que nesta época surgem diversas promoções para os mais variados produtos e serviços, atraindo a atenção do consumidor para a realização de boas compras.

Nesse sentido, entre os produtos vendidos com boas promoções, estão os eletrodomésticos e eletroportáteis, como micro-ondas, geladeira, fogão e airfryer, sendo as principais pretensões de compra dos brasileiros para o dia da Black Friday.

Com isso, é importante que o consumidor fique atento às principais varejistas para obter as melhores promoções em eletrodomésticos e eletroportáteis.

Onde comprar eletrodomésticos e eletroportáteis na Black Friday?

Os principais varejistas brasileiros possuem diversas lojas disponíveis, com todas disputando a atenção do consumidor para a aquisição de seus produtos. Dessa forma, para atrair a atenção, as lojas utilizam diversas estratégias, como bons descontos, prazo de pagamento diferenciado, cashback, etc.

Para a compra de eletrodomésticos e eletroportáteis na Black Friday 2022, bem como outros produtos, é recomendado que o consumidor procure por lojas confiáveis, principalmente ao realizar compras onlines.

Atualmente, as maiores e mais confiáveis lojas brasileiras, que possuem lojas físicas e virtuais são:

Além disso, existem empresas que possuem comércio atuando de forma completamente virtual, realizando vendas exclusivamente através de seus sites e aplicativos. Entre elas, podemos citar a Amazon, Mercado Livre, Submarino, Shoptime e Shopee. Todas as opções citadas são confiáveis, fornecendo diversas garantias para o consumidor.

Como encontrar os melhores descontos

Para facilitar a busca por preços baixos na compra de eletrodomésticos e eletroportáteis, os consumidores podem utilizar sites especializados em comparação de preços.

Atualmente, as principais plataformas de comparação de preço são o Zoom e o Buscapé. Importante destacar que, é possível utilizar o Google, na aba “Shopping” para realizar comparações de preços e aproveitar as melhores promoções da Black Friday.

Em relação ao Zoom e o Buscapé, a utilização de ambos os comparadores de preço é bem simples. Basta acessar o site e digitar o nome do produto de interesse. Como resultado, o consumidor irá obter o preço do produto nas mais diversas lojas de comércio eletrônico disponíveis no Brasil.

A utilização de comparadores de preço ajuda o consumidor a tomar a melhor decisão na hora da compra, dado que a ferramenta fornece diversos filtros que ajudam a garantir que de fato se está pagando pelo menor preço de determinado produto para aquele momento.

Além disso, comércios eletrônicos costumam oferecer descontos exclusivos em produtos através de seus aplicativos.

Com isso, uma boa dica é baixar o aplicativo das principais lojas eletrônicas e ficar atento às promoções e cupons fornecidos durante o período da Black Friday de 2022.

Pagamentos à vista também costumam fornecer um desconto extra, principalmente se realizados via boleto ou Pix.

Nesse sentido, pagamentos via Pix acabam sendo uma boa opção, dado que a confirmação é realizada dentro de poucos minutos, ao contrário do boleto, que pode levar dias para ser compensado.

Um dado importante é que, ainda que a Black Friday seja realizada na próxima sexta-feira (25), diversos comércios eletrônicos costumam se antecipar às promoções.

Sendo assim, outra dica é ficar atento ao preço dos produtos o mais cedo possível, garantindo, assim, o acesso às melhores promoções.

Eletrodomésticos mais procurados na Black Friday

Segundo uma pesquisa encomendada pelo Google e elaborada pela Offerwise, os eletrodomésticos mais buscados pelos brasileiros neste período anterior a Black Friday são: fogão e cooktop (44%), microondas (40%) e geladeira (38%). Por outro lado, entre os eletroportáteis, a Airfryer lidera a busca de brasileiros (56%), seguida pela batedeira (36%), liquidificador (36%) e aspirador de pó (36%).

Um dado interessante é que, independentemente da classe social, a Airfryer lidera a preferência de compra quando o assunto é eletroportáteis. Segundo os dados da pesquisa, 65% da classe A e B que cogita comprar um eletroportátil na Black Friday, irá comprar uma Airfryer, Já em relação à classe C, o produto aparece como favorito para 49% daqueles que irão comprar na Black Friday.

Por fim, entre as categorias mais pesquisas neste período anterior a Black Friday, os eletroportáteis aparecem na lista de desejo de 79% dos entrevistados, enquanto os eletrodomésticos aparecem na lista de 73%. Esses números mostram um panorama do que pode ocorrer em termos de compras neste período de promoções.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Exemplos de boas ofertas

Fazendo uma busca de preços do micro-ondas Midea, de 20 litros, através da ferramenta Zoom, foi possível encontrar uma promoção para o produto no site Shoptime.

O produto encontra-se no valor de R$569,00 para aqueles que pretendem pagar com seu cartão de crédito a prazo, em até 5x sem juros. Caso o consumidor realize o pagamento via Pix, obtém desconto adicional de 15%, reduzindo o valor do produto para R$483,65.

Já em relação à geladeira, foi observada uma promoção no site da Magazine Luiza para um modelo da Brastemp de 375 litros, com tecnologia frost free e duas portas.

Para o pagamento a prazo, a loja fixou o valor de R$2794,32, podendo ser pago em até 10x sem juros. Caso o consumidor opte pelo pagamento via Pix, obterá desconto adicional de 12%, reduzindo o valor do produto para R$2459,00.

Seguindo a lista dos principais eletrodomésticos e eletroportáteis, principalmente em relação ao produto preferido nas buscas dos consumidores brasileiros, a Airfryer, a Americanas vem ofertando o modelo da Mondial, de 5 litros e 1900w de potência pelo valor de R$450,24 em até 8x sem juros.

Caso opte pelo pagamento via Pix, o consumidor obterá desconto adicional de 10%, reduzindo o valor total da compra para R$405,21.

Por fim, em relação ao fogão, foi encontrada uma promoção para o modelo de 5 bocas da Atlas, com acendimento automático e mesa inox no site da Amazon, que está ofertando o produto por R$729,00 em até 10x sem juros.

No entanto, não há nenhum desconto adicional ao realizar o pagamento via Pix ou outro método de pagamento à vista. Em suma, estas são apenas algumas amostras de modelos para quatro tipos diferentes de produtos.

Uma dica valiosa para a Black Friday é analisar bem os produtos para obter aquele que apresenta uma boa relação custo-benefício. Isso irá garantir que o consumidor tenha maior assertividade na hora de economizar em suas compras.



O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

LEIA TAMBÉM

Novo esquenta Black Friday do McDonald's tem batata a R$ 2,90 e milk-shake mais barato

Magalu na Black Friday 2022: confira 6 produtos em oferta na varejista

Quais são as melhores promoções de Smart TVs na Black Friday?